Жители дома №35 А по улице Магистральной в Лабытнанги (ЯНАО) пожаловались на коммунальщика, который не отвечает по заявкам. Жильцы пожаловались на замерзшую канализацию в социальных сетях и добились внимания мэрия.
«Что твориться с УК „Комфортным дом“ — с утра ждем слесарей, одни ответы: „уже выехали“. Звоним на 112 — нет никакой реакции», — написали в группе «Лабытнанги Info».
В комментариях к посту жильцы дома выставили фотографии из подвала. На пост отреагировала УЖКХ администрации Лабытнанги. «Работы по адресу Магистральная, 35А завершены в полном объеме. Все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме», — сообщили корреспонденту URA.RU в мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что в многоквартирном деревянном доме по улице Северная, 6/2 в Салехарде (ЯНАО) также замерзла канализация. Хозяйка одной из квартир сообщила агентству, что неделю в доме отсутствовала вода. Дом признали аварийным в 2020 году, однако расселять жильцов планируют лишь к 31 декабря 2028 года.
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