11 марта 2025

Жители ЯНАО пожаловались на замерзшую канализацию. Фото

Коммуникации в доме по Магистральной в Лабытнанги покрылись льдом
© Служба новостей «URA.RU»
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Жильцы дома в Лабытнанги обнаружили в подвале лед
Жильцы дома в Лабытнанги обнаружили в подвале лед Фото:

Жители дома №35 А по улице Магистральной в Лабытнанги (ЯНАО) пожаловались на коммунальщика, который не отвечает по заявкам. Жильцы пожаловались на замерзшую канализацию в социальных сетях и добились внимания мэрия.

«Что твориться с УК „Комфортным дом“ — с утра ждем слесарей, одни ответы: „уже выехали“. Звоним на 112 — нет никакой реакции», — написали в группе «Лабытнанги Info».

В комментариях к посту жильцы дома выставили фотографии из подвала. На пост отреагировала УЖКХ администрации Лабытнанги. «Работы по адресу Магистральная, 35А завершены в полном объеме. Все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме», — сообщили корреспонденту URA.RU в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в многоквартирном деревянном доме по улице Северная, 6/2 в Салехарде (ЯНАО) также замерзла канализация. Хозяйка одной из квартир сообщила агентству, что неделю в доме отсутствовала вода. Дом признали аварийным в 2020 году, однако расселять жильцов планируют лишь к 31 декабря 2028 года.

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Жители дома №35 А по улице Магистральной в Лабытнанги (ЯНАО) пожаловались на коммунальщика, который не отвечает по заявкам. Жильцы пожаловались на замерзшую канализацию в социальных сетях и добились внимания мэрия. «Что твориться с УК „Комфортным дом“ — с утра ждем слесарей, одни ответы: „уже выехали“. Звоним на 112 — нет никакой реакции», — написали в группе «Лабытнанги Info». В комментариях к посту жильцы дома выставили фотографии из подвала. На пост отреагировала УЖКХ администрации Лабытнанги. «Работы по адресу Магистральная, 35А завершены в полном объеме. Все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме», — сообщили корреспонденту URA.RU в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в многоквартирном деревянном доме по улице Северная, 6/2 в Салехарде (ЯНАО) также замерзла канализация. Хозяйка одной из квартир сообщила агентству, что неделю в доме отсутствовала вода. Дом признали аварийным в 2020 году, однако расселять жильцов планируют лишь к 31 декабря 2028 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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