Размещение войск НАТО на территории Украины будет способствовать поддержке нацистского режима. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
При размещении войск НАТО под любым флагом на территории Украины, ее оставшаяся часть сохранила бы запрет на русский язык и памятники лидеру украинского нацистского движения Степану Бандере, а также устраивала бы марши и шествия с символикой нацистов. «Тогда, при всем уважении, это [войска НАТО] была бы не „миротворческая часть“, группа или сила, поддерживающая мир. Это была бы часть, поддерживающая и защищающая нацистский режим», — рассказал Сергей Лавров в беседе с американскими блогерами Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано. Содержание интервью опубликовано в telegram-канале МИД РФ.
Таким образом, присутствие войск НАТО на Украине, по мнению Москвы, являются абсолютно неприемлемыми, заключил министр иностранных дел. Кроме того, Лавров обратил внимание на ситуацию с правами русскоязычного населения на Украине. Он заявил, что власти Украины не отвечают на вопросы о возможной отмене законов, запрещающих русский язык, и указал на значимость сохранения русской культуры и языка для местных жителей.
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