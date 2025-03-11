11 марта 2025

Екатеринбурженка засудила на сотни тысяч бывшего ухажера за признания в любви

© Служба новостей «URA.RU»
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Назойливый ухажер не дает покоя бывшей несколько лет (архивное фото)
Назойливый ухажер не дает покоя бывшей несколько лет (архивное фото) Фото:

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга взыскал с мужчины, преследовавшего свою бывшую возлюбленную, 300 тысяч рублей компенсации морального вреда. Назойливый ухажер атаковал девушку сообщениями, оставлял послания с признаниями в любви в почтовом ящике и на асфальте возле ее дома, рассказали URA.RU в пресс-службе Свердловского облсуда.

«Анна неоднократно обращалась в полицию с жалобами на сталкерство, но безуспешно. Тогда она обратилась с иском в суд к бывшему возлюбленному. Истец просила запретить ответчику преследование, взыскать с него компенсацию, судебные издержки, а за неисполнение судебного решения присудить судебную неустойку», — пояснили в инстанции.

По ее словам, из-за навязчивого поклонника с сентября 2020-го она находится в стрессе, ее мучает бессонница и тревога за собственную жизнь. За время преследования девушка сменила жилье, номер телефона, но ничего не помогло. Слежка прерывалась лишь на полгода, когда мужчина не мог ее отыскать. «Даже после обращения в суд мужчина не унимался, направлял электронные письма, оставлял конверты в почтовом ящике», — пояснила она.

В суде ответчик не возражал против взыскания 300 тысяч рублей, однако уверял, что не специально преследует бывшую, а если и пересекается, то случайно. Свое нахождение возле работы и дома возлюбленной он объяснил переживаниями за ее безопасность.

Суд принял требования пострадавшей частично. При этом он отказал в запрете преследования, поскольку пресечение действий возможно лишь в административном или уголовном производстве.

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Железнодорожный райсуд Екатеринбурга взыскал с мужчины, преследовавшего свою бывшую возлюбленную, 300 тысяч рублей компенсации морального вреда. Назойливый ухажер атаковал девушку сообщениями, оставлял послания с признаниями в любви в почтовом ящике и на асфальте возле ее дома, рассказали URA.RU в пресс-службе Свердловского облсуда. «Анна неоднократно обращалась в полицию с жалобами на сталкерство, но безуспешно. Тогда она обратилась с иском в суд к бывшему возлюбленному. Истец просила запретить ответчику преследование, взыскать с него компенсацию, судебные издержки, а за неисполнение судебного решения присудить судебную неустойку», — пояснили в инстанции. По ее словам, из-за навязчивого поклонника с сентября 2020-го она находится в стрессе, ее мучает бессонница и тревога за собственную жизнь. За время преследования девушка сменила жилье, номер телефона, но ничего не помогло. Слежка прерывалась лишь на полгода, когда мужчина не мог ее отыскать. «Даже после обращения в суд мужчина не унимался, направлял электронные письма, оставлял конверты в почтовом ящике», — пояснила она. В суде ответчик не возражал против взыскания 300 тысяч рублей, однако уверял, что не специально преследует бывшую, а если и пересекается, то случайно. Свое нахождение возле работы и дома возлюбленной он объяснил переживаниями за ее безопасность. Суд принял требования пострадавшей частично. При этом он отказал в запрете преследования, поскольку пресечение действий возможно лишь в административном или уголовном производстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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