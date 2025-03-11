11 марта 2025

К престижному лицею в Екатеринбурге, где массово заболели студенты, приехала реанимация. Фото, видео

В СУНЦ УрФУ, где отравились больше 30 студентов, подъехала реанимация
© Служба новостей «URA.RU»
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Гастроэнтеритом заболели больше 30 студентов
Гастроэнтеритом заболели больше 30 студентов Фото:
новость из сюжета
В СУНЦ УрФУ произошла вспышка опасной инфекции

К СУНЦ УрФУ в Екатеринбурге, где больше 30 студентов заразились гастроэнтеритом, подъехала машина реанимации. В нее погрузили одну девочку, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Машина подъехала к заднему входу корпуса общежития. Одну девочку вынесли из здания», — передает журналист.

О вспышке кишечной инфекции стало известно утром 12 марта. Пострадавшими оказались ученики в возрасте от 16 до 18 лет. По последним данным, заразился 31 человек. Всех студентов СУНЦ УрФУ перевели на дистант. Вся актуальная информация о ЧП, — в отдельном сюжете URA.RU.

Помощь врачей понадобилась еще одной студентке
Помощь врачей понадобилась еще одной студентке
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К СУНЦ УрФУ в Екатеринбурге, где больше 30 студентов заразились гастроэнтеритом, подъехала машина реанимации. В нее погрузили одну девочку, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Машина подъехала к заднему входу корпуса общежития. Одну девочку вынесли из здания», — передает журналист. О вспышке кишечной инфекции стало известно утром 12 марта. Пострадавшими оказались ученики в возрасте от 16 до 18 лет. По последним данным, заразился 31 человек. Всех студентов СУНЦ УрФУ перевели на дистант. Вся актуальная информация о ЧП, — в отдельном сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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