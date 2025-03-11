К СУНЦ УрФУ в Екатеринбурге, где больше 30 студентов заразились гастроэнтеритом, подъехала машина реанимации. В нее погрузили одну девочку, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Машина подъехала к заднему входу корпуса общежития. Одну девочку вынесли из здания», — передает журналист.
О вспышке кишечной инфекции стало известно утром 12 марта. Пострадавшими оказались ученики в возрасте от 16 до 18 лет. По последним данным, заразился 31 человек. Всех студентов СУНЦ УрФУ перевели на дистант. Вся актуальная информация о ЧП, — в отдельном сюжете URA.RU.
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