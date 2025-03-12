Альфа-банк снизил ставки по ипотеке

Альфа-Банк объявил о снижении ставок по ипотечным кредитам на новое жилье и «вторичку». Согласно информации маркетингового агентства Marks, ставки будут уменьшены на один процентный пункт с 12 марта 2025 года.
«Альфа-Банк с 12 марта 2025 года по „первичке“ и „вторичке“ снижает ставки на 1 процентный пункт — до 28,09-28,49%», — отмечается в данных Marks. Информацию приводит ТАСС.
Сбербанк и ВТБ, являющиеся двумя крупнейшими банковскими структурами России, 4 марта 2025 года объявили снижении процентных ставок по ипотечным кредитам. Оно является первым после их значительного увеличения в ноябре 2023 года, когда они достигли максимальных значений. Этот шаг со стороны ведущих банков может послужить примером для других финансовых институтов страны, которые, возможно, также решат скорректировать свои условия по выдаче ипотечных кредитов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.