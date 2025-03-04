Банки начали снижать ставки по ипотеке: что это значит, ждать ли дальнейшего падения

Сегодня, 4 марта 2024 года, два крупнейших банка России — Сбербанк и ВТБ — объявили о снижении ставок по ипотечным программам. Это первое снижение ставок после их резкого роста в ноябре 2023 года, когда они достигли пиковых значений. Решение крупных игроков рынка может стать сигналом для других банков, которые также могут пересмотреть свои условия по ипотеке. Что значит снижение ставок по ипотеке и стоит ли ждать дальнейшего падения — в материале URA.RU.
Какие банки объявили о снижении ставок по ипотеке
- Сбербанк. Снижение ставок составило 1–1,5 процентных пункта в зависимости от размера первоначального взноса. Чем выше взнос, тем больше снижение. По ипотеке на новостройки с первоначальным взносом от 20 до 50% ставка теперь составляет 28,7%. По кредитам на готовое жилье с аналогичными условиями — 28,1%.
- ВТБ. Банк скорректировал ставки по комбинированной ипотеке, где часть суммы выдается по льготным программам (например, семейная ипотека), а остаток — по рыночным ставкам. Средневзвешенная ставка по семейной ипотеке в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти для суммы кредита 13,5 млн рублей снизилась с 12,08% до 9,51%. ВТБ также рассматривает возможность изменения условий по рыночной ипотеке.
- Абсолют Банк. Зампред правления банка Антон Павлов подтвердил, что в ближайшее время ставки по ипотеке будут снижены. Однако конкретные цифры пока не названы
Почему банки снизили ставки
Эксперты выделяют несколько причин, которые подтолкнули банки к снижению ипотечных ставок: На это влияют в том числе и действия Центробанка.
- Снижение стоимости фондирования. Банки стали привлекать средства вкладчиков по более низким ставкам, отмечает директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова В феврале 2024 года средняя ставка по депозитам в топ-10 банках снизилась до 20,85%, что на 1,5 п.п. меньше, чем в декабре 2023 года.
- Регуляторные послабления. Центральный банк временно расширил возможности использования безотзывной кредитной линии для системно значимых банков, что снизило конкуренцию за фондирование, подчеркивает Богомолова. Также с 1 марта 2025 года снижены надбавки по ипотечным ссудам для заемщиков с первоначальным взносом от 20% и долговой нагрузкой менее 70%.
- Снижение объемов ипотечных выдач. О необходимости поддержки ипотечных выдач как одной из причин снижения ставок говорит ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Алексей Кирюхин. По данным ЦБ, объемы выдачи ипотеки резко упали в конце 2023 года и остаются на минимальных уровнях с 2022 года. Например, в январе 2024 года объем выданных кредитов составил всего 127 млрд рублей, что на 50–65% меньше, чем в аналогичные периоды прошлого года.
Будет ли дальнейшее падение ставок
Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшее время существенного снижения ипотечных ставок ожидать не стоит. Однако возможна незначительная коррекция в пределах 1,5–2 процентных пунктов (п.п.). Центрального банка.
Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова считает, что пока не стоит ожидать существенной коррекции ставок. По ее словам, для более серьезного снижения нужны соответствующие предпосылки, такие как снижение ключевой ставки ЦБ. Кирюхин также отмечает, что потенциал смягчения ипотечных условий остается ограниченным в условиях жесткой монетарной политики.
По словам главного аналитика портала «Банки.ру» Богдана Зварича,, если банки увидят стабилизацию инфляции и переход к ее снижению, это может стать поводом для пересмотра ставок. Он считает, что во второй половине 2025 года банки могут начать более активно снижать ставки.
Когда ипотека будет доступна
Управляющий директор агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов предполагает, что комфортные условия для взятия ипотеки появятся не раньше, чем через два года. Для этого ключевая ставка должна опуститься ниже 15%, а долговая нагрузка населения — снизиться. Однако даже при снижении ставок цены на недвижимость вряд ли упадут, так как застройщики, столкнувшись с рекордным спросом в последние годы, существенно повысили цены.
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