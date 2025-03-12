Прокуратура Екатеринбурга проверяет поставщика питания в СУНЦ УрФУ после отравления: что о нем известно

Прокуратура Екатеринбурга проверяет ООО «Общественное питание», которое обеспечивает продукцией СУНЦ УрФУ, где произошло массовое заражение гастроэнтеритом, информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ведомства. Компания также обеспечивает продукцией еще несколько школ города, следует из открытых источников.
«Поставщиком является „ООО Общественное питание“. Сейчас запущена проверка», — рассказали в пресс-службе прокуратуры. И добавили, что результаты будут озвучены позднее. Ревизоры среди прочего проверяют документы на закупку воды, кулеры с которой стоят на этажах общежития лицея.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Общественное питание». Там предоставлять какую-либо информацию отказались.
В 2023 году выручка компании составила 96,2 миллиона рублей. Чистая прибыль — 1,7 миллиона. В феврале компанию дважды проверял Роспотребнадзор.
«Общественное питание» 125 раз выигрывало торги на оказание услуг по организации питания. В числе учебных заведений-заказчиков есть МАОУ СОШ №10, «ЕШИ №6», Центр «Юность Урала». За время своего существования комбинат заключил 186 контрактов на сумму в 282 миллиона рублей.
За год компания шесть раз выступала ответчиком в суде, сумма исков составляет более одного миллиона рублей. В качестве причин судебных дел указаны: ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки, ненадлежащее исполнение по договорам возмездного оказания услуг.
О вспышке кишечной инфекции стало известно утром 12 марта. Пострадавшими оказались ученики в возрасте от 16 до 18 лет. По последним данным, заразились 31 человек, 28 из них были госпитализированы. Всех студентов СУНЦ УрФУ перевели на дистанционное обучение. Вся актуальная информация о ЧП, — в отдельном сюжете URA.RU.
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