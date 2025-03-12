СК возбудил дело о теракте в связи с убийством жителей в Черкасском Поречном

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ убили мирных жителей в курском селе
ВСУ убили мирных жителей в курском селе Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта, совершенного украинскими военными в Курской области. Об этом сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко. Дело касается убийства мирных жителей в селе Черкасское Поречное.

«... возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ террористического акта против мирного населения Курской области. Следствием установлено, что не позднее начала марта 2025 года военнослужащие ВФУ ... совершили убийство не менее четырех мирных жителей в селе Черкасское Поречное...» — передает telegram-канал «Следком» слова Петренко. Тела погибших были обнаружены с признаками насильственной смерти в местной церкви.

В настоящее время следователи проводят комплексные следственные действия, включая опознание жертв и необходимые судебные экспертизы. Предварительное следствие направлено на установление и привлечение к ответственности всех лиц, причастных к совершению данного преступления.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта, совершенного украинскими военными в Курской области. Об этом сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко. Дело касается убийства мирных жителей в селе Черкасское Поречное. «... возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ террористического акта против мирного населения Курской области. Следствием установлено, что не позднее начала марта 2025 года военнослужащие ВФУ ... совершили убийство не менее четырех мирных жителей в селе Черкасское Поречное...» — передает telegram-канал «Следком» слова Петренко. Тела погибших были обнаружены с признаками насильственной смерти в местной церкви. В настоящее время следователи проводят комплексные следственные действия, включая опознание жертв и необходимые судебные экспертизы. Предварительное следствие направлено на установление и привлечение к ответственности всех лиц, причастных к совершению данного преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...