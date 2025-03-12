СК возбудил дело о теракте в связи с убийством жителей в Черкасском Поречном

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта, совершенного украинскими военными в Курской области. Об этом сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко. Дело касается убийства мирных жителей в селе Черкасское Поречное.
«... возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ террористического акта против мирного населения Курской области. Следствием установлено, что не позднее начала марта 2025 года военнослужащие ВФУ ... совершили убийство не менее четырех мирных жителей в селе Черкасское Поречное...» — передает telegram-канал «Следком» слова Петренко. Тела погибших были обнаружены с признаками насильственной смерти в местной церкви.
В настоящее время следователи проводят комплексные следственные действия, включая опознание жертв и необходимые судебные экспертизы. Предварительное следствие направлено на установление и привлечение к ответственности всех лиц, причастных к совершению данного преступления.
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