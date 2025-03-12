На фиолетовой ветке метро в Москве пассажир упал на рельсы

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Интервалы движения временно увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы
Интервалы движения временно увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы Фото:

Интервалы движения поездов на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии (фиолетовой ветки) московского метро были временно увеличены в связи с появлением человека на рельсах.. Об этом сообщили представители департамента транспорта Москвы.

«На центральном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличиваются интервалы движения из-за человека на пути», — говорится в сообщении департамента. Оно опубликовано в официальном teelgram-канале. В связи с инцидентом, движение поездов полностью остановлено от станции «Таганская» до «Баррикадной».

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Интервалы движения поездов на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии (фиолетовой ветки) московского метро были временно увеличены в связи с появлением человека на рельсах.. Об этом сообщили представители департамента транспорта Москвы. «На центральном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличиваются интервалы движения из-за человека на пути», — говорится в сообщении департамента. Оно опубликовано в официальном teelgram-канале. В связи с инцидентом, движение поездов полностью остановлено от станции «Таганская» до «Баррикадной».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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