На фиолетовой ветке метро в Москве пассажир упал на рельсы

Интервалы движения поездов на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии (фиолетовой ветки) московского метро были временно увеличены в связи с появлением человека на рельсах.. Об этом сообщили представители департамента транспорта Москвы.
«На центральном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличиваются интервалы движения из-за человека на пути», — говорится в сообщении департамента. Оно опубликовано в официальном teelgram-канале. В связи с инцидентом, движение поездов полностью остановлено от станции «Таганская» до «Баррикадной».
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