В России начали запрещать стикерпаки в мессенджере Telegram, сообщают telegram-каналы. С конца декабря 2023 года прокуратура Кировской области подала заявления в пять различных судов, после чего были запрещены минимум 33 набора стикеров с начала марта этого года.
«В России начали запрещать стикерпаки в Telegram... Прокуратура начала обращаться с заявлениями в пять судов Кировской области с конца декабря 2023 года. Как итог — с начала марта под запрет на территории РФ попали как минимум 33 набора», — пишет telegram-канал Baza.
Причиной запрета стикерпаков, по словам сотрудников прокуратуры, стали изображения нацистской символики и символики запрещенных экстремистских организаций. Большинство стикеров в запрещенных наборах связаны с нацистской тематикой, включая изображения фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и мемы о нем.
Запрещенные стикеры включают не только нацистскую символику, но и изображения, связанные с расисткой организацией «Ку-клукс-клан», скинхедами и другими националистическими элементами. Также под запрет попали наборы с символикой, относящейся к Украине.
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