В Екатеринбурге 14-летняя девочка выпала с 17-го этажа

В Академическом районе Екатеринбурга 14-летняя девочка выпала из окна квартиры на 17-м этаже. По одной из версий, ребенок был психически нездоров, рассказал URA.RU источник в силовой среде.
«Возле дома по ул. Амундсена, 118, труп девочки, предположительно, ей 14 лет. Говорят, было психическое заболевание», — сказал собеседник. Сейчас соседи ищут родителей погибшей, чтобы организовать материальную помощь.
На месте ЧП работали медики и следователи СКР. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ведомства, там воздержались от комментариев.
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