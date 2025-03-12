В Екатеринбурге 14-летняя девочка выпала с 17-го этажа

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ЧП работали следователи СКР (архивное фото)
На месте ЧП работали следователи СКР (архивное фото) Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга 14-летняя девочка выпала из окна квартиры на 17-м этаже. По одной из версий, ребенок был психически нездоров, рассказал URA.RU источник в силовой среде.

«Возле дома по ул. Амундсена, 118, труп девочки, предположительно, ей 14 лет. Говорят, было психическое заболевание», — сказал собеседник. Сейчас соседи ищут родителей погибшей, чтобы организовать материальную помощь.

На месте ЧП работали медики и следователи СКР. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ведомства, там воздержались от комментариев.

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В Академическом районе Екатеринбурга 14-летняя девочка выпала из окна квартиры на 17-м этаже. По одной из версий, ребенок был психически нездоров, рассказал URA.RU источник в силовой среде. «Возле дома по ул. Амундсена, 118, труп девочки, предположительно, ей 14 лет. Говорят, было психическое заболевание», — сказал собеседник. Сейчас соседи ищут родителей погибшей, чтобы организовать материальную помощь. На месте ЧП работали медики и следователи СКР. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ведомства, там воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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