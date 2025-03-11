Кухарок из Курганской области обвинили в воровстве в Салехарде

В Салехарде (ЯНАО) сотрудниц столовой школы №4 на бульваре Северное Сияние обвиняют в краже еды. В соцсетях местные жители рассказали, что кухарки родом из Курганской области и не имеют настоящих дипломов поваров.
«Новая четвертая школа по адресу: бульвар Северное Сияние, на поваров будет написано заявление за кражу еды. Работают поварами в данном учреждение дочь и мать из Курганской области, у которых куплены корочки поваров», — сообщили в группе «Подслушано в Салехарде» в VK.
Анонимный автор отметил, что кухарки воруют еду коробками, а охранники якобы находятся с ними в сговоре. «Камеры есть, но на это, видимо, закрывают глаза! Увольняют всех, кто это видит», — написал аноним.
Корреспондент URA.RU обратился в департамент образования Салехарда. «Дирекция по административно-хозяйственному обслуживанию муниципальной системы образования сегодня выходит на проверку в столовую образовательного учреждения. Результаты будут обнародованы», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что родители учеников школы №4 рассказали в соцсетях, что сотрудники столовой якобы воруют мясо килограммами. Жалоба на кухарок появилась в конце февраля 2025 года, проверку в школе также обещали провести.
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