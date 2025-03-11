11 марта 2025

Кухарок из Курганской области обвинили в воровстве в Салехарде

В Салехарде поваров школы №4 на бульваре Северное Сияние винят в кражах еды
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудницы школьной столовой якобы крадут еду
Сотрудницы школьной столовой якобы крадут еду Фото:

В Салехарде (ЯНАО) сотрудниц столовой школы №4 на бульваре Северное Сияние обвиняют в краже еды. В соцсетях местные жители рассказали, что кухарки родом из Курганской области и не имеют настоящих дипломов поваров.

«Новая четвертая школа по адресу: бульвар Северное Сияние, на поваров будет написано заявление за кражу еды. Работают поварами в данном учреждение дочь и мать из Курганской области, у которых куплены корочки поваров», — сообщили в группе «Подслушано в Салехарде» в VK.

Анонимный автор отметил, что кухарки воруют еду коробками, а охранники якобы находятся с ними в сговоре. «Камеры есть, но на это, видимо, закрывают глаза! Увольняют всех, кто это видит», — написал аноним.

Корреспондент URA.RU обратился в департамент образования Салехарда. «Дирекция по административно-хозяйственному обслуживанию муниципальной системы образования сегодня выходит на проверку в столовую образовательного учреждения. Результаты будут обнародованы», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что родители учеников школы №4 рассказали в соцсетях, что сотрудники столовой якобы воруют мясо килограммами. Жалоба на кухарок появилась в конце февраля 2025 года, проверку в школе также обещали провести.

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В Салехарде (ЯНАО) сотрудниц столовой школы №4 на бульваре Северное Сияние обвиняют в краже еды. В соцсетях местные жители рассказали, что кухарки родом из Курганской области и не имеют настоящих дипломов поваров. «Новая четвертая школа по адресу: бульвар Северное Сияние, на поваров будет написано заявление за кражу еды. Работают поварами в данном учреждение дочь и мать из Курганской области, у которых куплены корочки поваров», — сообщили в группе «Подслушано в Салехарде» в VK. Анонимный автор отметил, что кухарки воруют еду коробками, а охранники якобы находятся с ними в сговоре. «Камеры есть, но на это, видимо, закрывают глаза! Увольняют всех, кто это видит», — написал аноним. Корреспондент URA.RU обратился в департамент образования Салехарда. «Дирекция по административно-хозяйственному обслуживанию муниципальной системы образования сегодня выходит на проверку в столовую образовательного учреждения. Результаты будут обнародованы», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что родители учеников школы №4 рассказали в соцсетях, что сотрудники столовой якобы воруют мясо килограммами. Жалоба на кухарок появилась в конце февраля 2025 года, проверку в школе также обещали провести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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