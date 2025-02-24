«Воруют мясо»: родители из ЯНАО жалуются на сотрудниц школьной столовой

В столовой школы №4 в Салехарде (ЯНАО) якобы мясо воруют килограммами — об этом сообщили родители детей, которые уличили поварих в краже. Жалоба на кухарок появилась в социальных сетях.
«Работники, стоящие за кассой и на выдаче еды в новой четвертой школе поворовывают еду. Дочка пришла домой и рассказала, как у них поварихи, по словам одной из них, в школе смешивают хлеб с фаршем, видимо для того, чтобы забирать себе мясо килограммами», — написал анонимный автор в группе «Обсуждение Салехард».
Анонимный автор написал также, что в столовой детям якобы не доливают сок — наливают меньше половины стакана. «Говорят, что хлеб закончился, хотя дочка видела, что сзади самих поварих он есть. Также ругают и матерят всех детей», — отметил родитель.
Департамент образования Салехарда сообщил в комментариях к посту, что проведет выездную проверку. Поучаствовать в проверке предложили и анонимному автору. «Приглашаем вас присоединиться к работе бракеражной комиссии в качестве представителя родительской общественности», — сообщил сотрудник администрации.
В последнее время в ЯНАО участились случаи жалоб на качество и управление школьными столовыми. Ранее в селе Ратта агентство URA.RU сообщало о коллективной жалобе на просроченные продукты в школьной столовой, что привело к проверке со стороны местной прокуратуры.
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