ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Курской области

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Российские военные освободили пять населенных пунктов под Курском
Российские военные освободили пять населенных пунктов под Курском Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские силы продолжают операцию по наступлению на ВСУ в Курской области. Были освобождены населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«... освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный», — заявили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале министерства. В операции принимали участие подразделения группировки «Север».

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Российские силы продолжают операцию по наступлению на ВСУ в Курской области. Были освобождены населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный. Об этом сообщает Министерство обороны России. «... освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный», — заявили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале министерства. В операции принимали участие подразделения группировки «Север».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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