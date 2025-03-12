ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Курской области

Российские военные освободили пять населенных пунктов под Курском
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Российские силы продолжают операцию по наступлению на ВСУ в Курской области. Были освобождены населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный. Об этом сообщает Министерство обороны России.
«... освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный», — заявили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале министерства. В операции принимали участие подразделения группировки «Север».
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