День оленевода в Ноябрьске «Авка» состоится 15 и 16 марта. Праздник также будет приурочен к 50-летнему юбилею города. О расписании мероприятий и самых интересных событиях, читайте в материале URA.RU.
«Авка» состоится на берегу озера Ханто — по легенде из него пил воду бывший президент России Борис Ельцин, а в прошлом году берег водоема украсил арт-объект c названием озера. В рамках двухдневного торжества мэрия Ноябрьска проведет состязания по «Северному многоборью», фестиваль экстремальных видов спорта «Праздник ветра», а также конкурс на «Юбилейный рекорд».
15 марта 2025 года
- 10:00 — 18:00
Соревнования по сноукайтингу (фристайл).
- 11:00 — 15:00
Соревнования по национальным видам спорта «Северное многоборье».
- 11:00 — 16:00
Концертно-развлекательная программа на сценической площадке. Выступление городских и национальных коллективов.
- 11:00 — 17:00
«Северная ярмарка», посещение национальных гостевых чумов в чумовой деревне, площадки кулинарных и творческих мастер-классов. Катание на оленьих упряжках и снегоходах. Также гостям мероприятия будут доступны веревочный парк, ледовая арена и мини-ферма.
16 марта 2025 года
- 10:00 — 18:00
Открытые соревнования по сноукайтингу (курс-рейс).
- 11:00 — 16:00
Концертно-развлекательная программа на сценической площадке — выступление творческих городских и национальных коллективов. Мастер классы на тематических площадках: мастер-класс по строганине, создание арт-объектов и юбилейной открытки, чумовая деревня. Игровая программа на интерактивной площадке «Мы на севере живем».
- 13:00 — 16:00
Гонки на оленьих упряжках «северные гонки».
До озера Ханто из города будут курсировать четыре бесплатных автобуса.
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