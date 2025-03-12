12 марта 2025

Афиша мероприятий на День оленевода «Авка» в Ноябрьске. Фото, видео

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Северное многоборье состоится на Дне оленевода
Северное многоборье состоится на Дне оленевода Фото:
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День оленевода в ЯНАО — 2025

День оленевода в Ноябрьске «Авка» состоится 15 и 16 марта. Праздник также будет приурочен к 50-летнему юбилею города. О расписании мероприятий и самых интересных событиях, читайте в материале URA.RU.

«Авка» состоится на берегу озера Ханто — по легенде из него пил воду бывший президент России Борис Ельцин, а в прошлом году берег водоема украсил арт-объект c названием озера. В рамках двухдневного торжества мэрия Ноябрьска проведет состязания по «Северному многоборью», фестиваль экстремальных видов спорта «Праздник ветра», а также конкурс на «Юбилейный рекорд».

15 марта 2025 года

  • 10:00 — 18:00

Соревнования по сноукайтингу (фристайл).

  • 11:00 — 15:00

Соревнования по национальным видам спорта «Северное многоборье».

  • 11:00 — 16:00

Концертно-развлекательная программа на сценической площадке. Выступление городских и национальных коллективов.

  • 11:00 — 17:00

«Северная ярмарка», посещение национальных гостевых чумов в чумовой деревне, площадки кулинарных и творческих мастер-классов. Катание на оленьих упряжках и снегоходах. Также гостям мероприятия будут доступны веревочный парк, ледовая арена и мини-ферма.

16 марта 2025 года

  • 10:00 — 18:00

Открытые соревнования по сноукайтингу (курс-рейс).

  • 11:00 — 16:00

Концертно-развлекательная программа на сценической площадке — выступление творческих городских и национальных коллективов. Мастер классы на тематических площадках: мастер-класс по строганине, создание арт-объектов и юбилейной открытки, чумовая деревня. Игровая программа на интерактивной площадке «Мы на севере живем».

  • 13:00 — 16:00

Гонки на оленьих упряжках «северные гонки».

До озера Ханто из города будут курсировать четыре бесплатных автобуса.

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День оленевода в Ноябрьске «Авка» состоится 15 и 16 марта. Праздник также будет приурочен к 50-летнему юбилею города. О расписании мероприятий и самых интересных событиях, читайте в материале URA.RU. «Авка» состоится на берегу озера Ханто — по легенде из него пил воду бывший президент России Борис Ельцин, а в прошлом году берег водоема украсил арт-объект c названием озера. В рамках двухдневного торжества мэрия Ноябрьска проведет состязания по «Северному многоборью», фестиваль экстремальных видов спорта «Праздник ветра», а также конкурс на «Юбилейный рекорд». 15 марта 2025 года Соревнования по сноукайтингу (фристайл). Соревнования по национальным видам спорта «Северное многоборье». Концертно-развлекательная программа на сценической площадке. Выступление городских и национальных коллективов. «Северная ярмарка», посещение национальных гостевых чумов в чумовой деревне, площадки кулинарных и творческих мастер-классов. Катание на оленьих упряжках и снегоходах. Также гостям мероприятия будут доступны веревочный парк, ледовая арена и мини-ферма. 16 марта 2025 года Открытые соревнования по сноукайтингу (курс-рейс). Концертно-развлекательная программа на сценической площадке — выступление творческих городских и национальных коллективов. Мастер классы на тематических площадках: мастер-класс по строганине, создание арт-объектов и юбилейной открытки, чумовая деревня. Игровая программа на интерактивной площадке «Мы на севере живем». Гонки на оленьих упряжках «северные гонки». До озера Ханто из города будут курсировать четыре бесплатных автобуса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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