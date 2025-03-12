Из Челябинска в Волгоград перед Днем Победы отправится тематический поезд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка в Волгоград на поезде займет два дня
Поездка в Волгоград на поезде займет два дня Фото:

Из Челябинска в Волгоград 30 апреля отправится тематический поезд, посвященный 80-летию Великой Победы. Об этом сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

«Тематический поезд отправится в Волгоград на майские праздники. Для пассажиров подготовили программу в пути следования, посвященную 80-летию Великой Победы, а также посещение самых известных достопримечательностей Волгограда», — сообщила пресс-служба ЮУЖД в telegram-канале.

Тематический поезд отправится из Екатеринбурга и сделает остановку в Челябинске 30 апреля. Обратно он прибудет 4 мая. В состав поезда войдут современные вагоны, оборудованные всем необходимым для комфортной поездки. Во время экскурсии по Волгограду туристы увидят памятник «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, монумент «Родина-мать зовет!», посетят музей-панораму «Сталинградская битва» и многое другое.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из Челябинска в Волгоград 30 апреля отправится тематический поезд, посвященный 80-летию Великой Победы. Об этом сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «Тематический поезд отправится в Волгоград на майские праздники. Для пассажиров подготовили программу в пути следования, посвященную 80-летию Великой Победы, а также посещение самых известных достопримечательностей Волгограда», — сообщила пресс-служба ЮУЖД в telegram-канале. Тематический поезд отправится из Екатеринбурга и сделает остановку в Челябинске 30 апреля. Обратно он прибудет 4 мая. В состав поезда войдут современные вагоны, оборудованные всем необходимым для комфортной поездки. Во время экскурсии по Волгограду туристы увидят памятник «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, монумент «Родина-мать зовет!», посетят музей-панораму «Сталинградская битва» и многое другое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...