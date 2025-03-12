Из Челябинска в Волгоград перед Днем Победы отправится тематический поезд

Из Челябинска в Волгоград 30 апреля отправится тематический поезд, посвященный 80-летию Великой Победы. Об этом сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).
«Тематический поезд отправится в Волгоград на майские праздники. Для пассажиров подготовили программу в пути следования, посвященную 80-летию Великой Победы, а также посещение самых известных достопримечательностей Волгограда», — сообщила пресс-служба ЮУЖД в telegram-канале.
Тематический поезд отправится из Екатеринбурга и сделает остановку в Челябинске 30 апреля. Обратно он прибудет 4 мая. В состав поезда войдут современные вагоны, оборудованные всем необходимым для комфортной поездки. Во время экскурсии по Волгограду туристы увидят памятник «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, монумент «Родина-мать зовет!», посетят музей-панораму «Сталинградская битва» и многое другое.
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