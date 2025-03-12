Тюменских школьников переводят на дистант прямо перед каникулами

На дистанционный формат обучения переводят школьников Тюмени с 17 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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На дистант переводят учеников девяти муниципалитетов
На дистант переводят учеников девяти муниципалитетов Фото:

Школьники девяти муниципалитетов Тюменской области перейдут на дистанционный формат обучения с 17 марта из-за большого числа заболевших в регионе. Об этом в telegram-канале сообщает инфоцентр правительства региона.

«На заседании Областной санитарно-противоэпидемической комиссии принято решение о переводе школьников на дистанционный формат обучения. Он вводится с 17 по 22 марта перед весенними каникулами», — написано в сообщении.

Уровень заболеваемости превышает среднеобластной показатель в следующих муниципалитетах: Тюмень, Тобольск, Ишим, Голышмановский муниципальный округ, Заводоуковский муниципальный округ. В это число также входят Тюменский, Упоровский, Омутинский и Бердюжский районы.

«Разобщение детей и подростков является эффективной мерой профилактики ОРВИ и гриппа и направлено на прерывание цепочки распространения вирусов. В образовательных учреждениях в этот период будут проведены генеральные уборки с использованием дезинфицирующих средств», — отметила замруководителя Роспотребнадзора региона Юлия Распопова.

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Школьники девяти муниципалитетов Тюменской области перейдут на дистанционный формат обучения с 17 марта из-за большого числа заболевших в регионе. Об этом в telegram-канале сообщает инфоцентр правительства региона. «На заседании Областной санитарно-противоэпидемической комиссии принято решение о переводе школьников на дистанционный формат обучения. Он вводится с 17 по 22 марта перед весенними каникулами», — написано в сообщении. Уровень заболеваемости превышает среднеобластной показатель в следующих муниципалитетах: Тюмень, Тобольск, Ишим, Голышмановский муниципальный округ, Заводоуковский муниципальный округ. В это число также входят Тюменский, Упоровский, Омутинский и Бердюжский районы. «Разобщение детей и подростков является эффективной мерой профилактики ОРВИ и гриппа и направлено на прерывание цепочки распространения вирусов. В образовательных учреждениях в этот период будут проведены генеральные уборки с использованием дезинфицирующих средств», — отметила замруководителя Роспотребнадзора региона Юлия Распопова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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