Тюменских школьников переводят на дистант прямо перед каникулами

Школьники девяти муниципалитетов Тюменской области перейдут на дистанционный формат обучения с 17 марта из-за большого числа заболевших в регионе. Об этом в telegram-канале сообщает инфоцентр правительства региона.
«На заседании Областной санитарно-противоэпидемической комиссии принято решение о переводе школьников на дистанционный формат обучения. Он вводится с 17 по 22 марта перед весенними каникулами», — написано в сообщении.
Уровень заболеваемости превышает среднеобластной показатель в следующих муниципалитетах: Тюмень, Тобольск, Ишим, Голышмановский муниципальный округ, Заводоуковский муниципальный округ. В это число также входят Тюменский, Упоровский, Омутинский и Бердюжский районы.
«Разобщение детей и подростков является эффективной мерой профилактики ОРВИ и гриппа и направлено на прерывание цепочки распространения вирусов. В образовательных учреждениях в этот период будут проведены генеральные уборки с использованием дезинфицирующих средств», — отметила замруководителя Роспотребнадзора региона Юлия Распопова.
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