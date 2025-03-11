11 марта 2025

В Перми школьник за шею выволок из класса учительницу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел 10 марта в школе №44
Инцидент произошел 10 марта в школе №44 Фото:

В соцсетях распространилось видео, на котором школьник выволок из класса учительницу, схватив ее за шею. Педагог при этом пытается высвободиться из захвата и просит ребенка успокоиться. За этим наблюдают другие ученики. Произошедшее подтвердили в департаменте образования Перми.

«Инцидент произошел 10 марта в школе №44. По этому факту проводится проверка. С учеником и его родителями состоится профилактическая беседа», — сообщает сайт prem.aif.ru.

Причины такого поведения школьника не раскрываются. Комментаторы под видео лишь утверждают, что на кадрах учительница математики.

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В соцсетях распространилось видео, на котором школьник выволок из класса учительницу, схватив ее за шею. Педагог при этом пытается высвободиться из захвата и просит ребенка успокоиться. За этим наблюдают другие ученики. Произошедшее подтвердили в департаменте образования Перми. «Инцидент произошел 10 марта в школе №44. По этому факту проводится проверка. С учеником и его родителями состоится профилактическая беседа», — сообщает сайт prem.aif.ru. Причины такого поведения школьника не раскрываются. Комментаторы под видео лишь утверждают, что на кадрах учительница математики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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