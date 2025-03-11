Инцидент произошел 10 марта в школе №44
В соцсетях распространилось видео, на котором школьник выволок из класса учительницу, схватив ее за шею. Педагог при этом пытается высвободиться из захвата и просит ребенка успокоиться. За этим наблюдают другие ученики. Произошедшее подтвердили в департаменте образования Перми.
«Инцидент произошел 10 марта в школе №44. По этому факту проводится проверка. С учеником и его родителями состоится профилактическая беседа», — сообщает сайт prem.aif.ru.
Причины такого поведения школьника не раскрываются. Комментаторы под видео лишь утверждают, что на кадрах учительница математики.
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