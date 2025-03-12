Силовики и активисты в черном ворвались в кафе на Уралмаше. Видео

Полиция провела облаву в кафе «Рай» на Уралмаше
© Служба новостей «URA.RU»
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Противостояние в Берёзовой роще. Екатеринбург , автомат, оружие, силовик, патруль, полиция, полицейский, охрана
В заведении нашли контрафактный алкоголь Фото:

В Екатеринбурге силовики провели ночную облаву на кафе «Рай» на Уралмаше. По предварительным данным, там нашли контрафактный алкоголь и мигрантов, которые незаконно находятся в РФ. Подробности операции URA.RU рассказал источник в силовой среде.

«Во время проверки установлено, что у владельца заведения нет разрешения на продажу крепкого алкоголя. Кроме того, есть подозрения, что кафе незаконно подключено к электросети. Во всех помещениях полная антисанитария», — сказал собеседник агентства.

Силовую поддержку полиции оказали члены «Русской общины». URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит. В кафе не ответили на звонок корреспондента.

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В Екатеринбурге силовики провели ночную облаву на кафе «Рай» на Уралмаше. По предварительным данным, там нашли контрафактный алкоголь и мигрантов, которые незаконно находятся в РФ. Подробности операции URA.RU рассказал источник в силовой среде. «Во время проверки установлено, что у владельца заведения нет разрешения на продажу крепкого алкоголя. Кроме того, есть подозрения, что кафе незаконно подключено к электросети. Во всех помещениях полная антисанитария», — сказал собеседник агентства. Силовую поддержку полиции оказали члены «Русской общины». URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит. В кафе не ответили на звонок корреспондента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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