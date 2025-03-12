Силовики и активисты в черном ворвались в кафе на Уралмаше. Видео

Полиция провела облаву в кафе «Рай» на Уралмаше

12 марта 2025 в 17:38 Размер текста - 17 +

В заведении нашли контрафактный алкоголь Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге силовики провели ночную облаву на кафе «Рай» на Уралмаше. По предварительным данным, там нашли контрафактный алкоголь и мигрантов, которые незаконно находятся в РФ. Подробности операции URA.RU рассказал источник в силовой среде. «Во время проверки установлено, что у владельца заведения нет разрешения на продажу крепкого алкоголя. Кроме того, есть подозрения, что кафе незаконно подключено к электросети. Во всех помещениях полная антисанитария», — сказал собеседник агентства. Силовую поддержку полиции оказали члены «Русской общины». URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит. В кафе не ответили на звонок корреспондента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге силовики провели ночную облаву на кафе «Рай» на Уралмаше. По предварительным данным, там нашли контрафактный алкоголь и мигрантов, которые незаконно находятся в РФ. Подробности операции URA.RU рассказал источник в силовой среде. «Во время проверки установлено, что у владельца заведения нет разрешения на продажу крепкого алкоголя. Кроме того, есть подозрения, что кафе незаконно подключено к электросети. Во всех помещениях полная антисанитария», — сказал собеседник агентства. Силовую поддержку полиции оказали члены «Русской общины». URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит. В кафе не ответили на звонок корреспондента.