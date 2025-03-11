11 марта 2025

Суд ХМАО отправил в колонию мать, которая до смерти забила своего 11-месячного сына

Суд ХМАО приговорил к 10 годам колонии мать, которая до смерти забила младенца
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил югорчанку к 10 годам лишения свободы
Суд приговорил югорчанку к 10 годам лишения свободы Фото:

Суд Ханты-Мансийского округа приговорил к 10 годам колонии жительницу Лангепаса, которая в пьяном виде до смерти забила своего 11-месячного малыша. Об этом сообщает журналист URA.RU из зала судебного заседания.

«Признать [подсудимую] виновной в совершении преступления и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет. С ограничением свободы на срок один год», — зачитал приговор судья.

Югорчанку признали виновной по статье «убийство». Ей также вменялось причинение тяжкого вреда здоровью, но по этому эпизоду ее оправдали за неустановлением события преступления.

В своей последней речи женщина заявила, что не согласна с квалификацией статьи. Она также попросила судью учесть заключение судебно-психиатрической экспертизы, по ее словам — она была проведена не в полном объеме. При этом свою вину югорчанка не отрицала, раскаивалась в преступлении, но просила о снисхождении, так как имеет на иждивении еще одного ребенка и мать-пенсионерку.

«Я очень сильно раскаиваюсь в случившемся. Я всей душой и сердцем не хотела, чтобы все так произошло. Какое бы вы мне не вынесли наказание, мне всю жизнь жить с этой душевной болью. А самое страшное для матери — это потерять своего ребенка. Прошу вас, ваша честь, строго меня не наказывать, и дать возможность быть рядом со старшим сыном и мамой, которой очень нелегко сейчас, потеряв одновременно и внука и дочь», — сказала подсудимая.

Ранее URA.RU писало о жестоком убийстве младенца в Лангепасе. Психолог рассказал журналисту агентства, что на поведение матери могли повлиять магнитные бури.

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Суд Ханты-Мансийского округа приговорил к 10 годам колонии жительницу Лангепаса, которая в пьяном виде до смерти забила своего 11-месячного малыша. Об этом сообщает журналист URA.RU из зала судебного заседания. «Признать [подсудимую] виновной в совершении преступления и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет. С ограничением свободы на срок один год», — зачитал приговор судья. Югорчанку признали виновной по статье «убийство». Ей также вменялось причинение тяжкого вреда здоровью, но по этому эпизоду ее оправдали за неустановлением события преступления. В своей последней речи женщина заявила, что не согласна с квалификацией статьи. Она также попросила судью учесть заключение судебно-психиатрической экспертизы, по ее словам — она была проведена не в полном объеме. При этом свою вину югорчанка не отрицала, раскаивалась в преступлении, но просила о снисхождении, так как имеет на иждивении еще одного ребенка и мать-пенсионерку. «Я очень сильно раскаиваюсь в случившемся. Я всей душой и сердцем не хотела, чтобы все так произошло. Какое бы вы мне не вынесли наказание, мне всю жизнь жить с этой душевной болью. А самое страшное для матери — это потерять своего ребенка. Прошу вас, ваша честь, строго меня не наказывать, и дать возможность быть рядом со старшим сыном и мамой, которой очень нелегко сейчас, потеряв одновременно и внука и дочь», — сказала подсудимая. Ранее URA.RU писало о жестоком убийстве младенца в Лангепасе. Психолог рассказал журналисту агентства, что на поведение матери могли повлиять магнитные бури.
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© Служба новостей «URA.RU»
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