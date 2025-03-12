Челябинский завод Роскосмоса смог отменить тендер на ремонт трамваев Новосибирска

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, Челябинская область) добился отмены тендера по ремонту трамваев Новосибирска. Стоимость тендера составила 450 млн рублей.
«Новосибирское УФАС признало жалобу УКВЗ частично обоснованной. Ведомство отменило результаты конкурса, постановило муниципального казенного предприятия „Горэлектротранспорт“ (МКП „ГЭТ“) внести исправления в документацию и отчитаться об этом», — рассказала редакция telegram-канала «Новосибирские железные дороги».
УКВЗ указал на два нарушения. Завод счел, что в закупочной документации есть отсылки на недействующие нормативы, которые указаны в закрытой документации. В техзадание завод потребовал включить условие о наличии у исполнителя полного комплекта конструкторско-технической документации завода-изготовителя на модернизируемые трамвайные вагоны и тележки. Юристы предприятия указали, что иначе безопасность пассажиров будет под угрозой. Тендер УФАС отменило, основываясь на первом требовании. Второе ведомство отклонило.
Согласно условиям конкурса на сайте госзакупок, работу следовало выполнить до конца 2025 года. На модернизируемые тележки необходимо было поставить новые салоны с лестницей на крышу, обновить электрооборудование. Трамваи моделей 71-605, 71-608, 71-619, ЛМ-99 приписаны к Правобережному и Левобережному трамвайным депо Новосибирска. Теперь сроки могут сместиться. УФАС потребовало от «ГЭТ» устранить все выявленные нарушения к 19 марта.
При подготовке материала URA.RU направило запросы в УКВЗ и «ГЭТ». Ответы ожидаются. На заседании УФАС представители заказчика указали на то, что процедура ремонта стандартная. Проводившиеся ранее проверки контрольных органов нарушений не выявили.
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