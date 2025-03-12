Из-за взрыва газа в Тобольске в соседних домах выбило окна

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От взрыва пострадали соседние дома
От взрыва пострадали соседние дома Фото:

Из-за взрыва газа в доме на улице Рощинский переулок, 33 в соседних многоэтажных жилых домах вбило стекла. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава Города Петр Вагин. 

«В результате хлопка повреждено здание многоквартирного дома. Соответственно вылетели рамы и стекла», — написал глава города Тобольска. 

Это подтверждают и очевидцы события. По фотографиям из telegram-канала Типичный Тобольск видно, как взрыв разрушил оконные рамы. 

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Из-за взрыва газа в доме на улице Рощинский переулок, 33 в соседних многоэтажных жилых домах вбило стекла. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава Города Петр Вагин.  «В результате хлопка повреждено здание многоквартирного дома. Соответственно вылетели рамы и стекла», — написал глава города Тобольска.  Это подтверждают и очевидцы события. По фотографиям из telegram-канала Типичный Тобольск видно, как взрыв разрушил оконные рамы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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