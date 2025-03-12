В Совфеде объяснили слова Матвиенко, призвавшую ограничить прием абитуриентов в столичные вузы

Слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко об ограничении приема абитуриентов из регионов в московские вузы являются лишь ее мнением о проблеме. Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда.
«Это был пример. Одна из иллюстраций к вопросу. А не инициатива, как ее сформулировали некоторые соцсети, ограничить в правах региональных абитуриентов», — уточнили РИА Новости в пресс-службе Совфеда. Таким образом, Матвиенко не преследовала цель ввести ограничения для студентов из регионов.
На самом деле она обратила внимание на проблему невостребованности выпускников коммерческих факультетов, приехавших учиться из регионов. Она подчеркивала, что многие из них не находят работу по специальности и не возвращаются в свои регионы, что создает определенные социальные проблемы.
Глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас в своем telegram-канале заявил: «Давайте не будем создавать сенсации. На совещании речь шла о том, насколько эффективна действующая система приема в вузы».
Ранее Матвиенко предложила сократить прием региональных абитуриентов в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани с целью остановки перепроизводства невостребованных специалистов. Она предложила уменьшить наборы в вузы в течение пяти лет на основе потребностей рынка, призвав студентов учиться в своих регионах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.