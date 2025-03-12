Матвиенко призвала ограничить прием абитуриентов из регионов в столичные вузы

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Матвиенко предложила сократить прием в столичные вузы, чтобы студенты из регионов не становились «неудачниками»
Матвиенко предложила сократить прием в столичные вузы, чтобы студенты из регионов не становились «неудачниками» Фото:

Необходимо сократить прием региональных абитуриентов в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, чтобы остановить перепроизводство невостребованных специалистов. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Давайте поставим задачу в течение пяти лет уменьшать наборы в высшие учебные заведения, набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям — и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома», — заявила Матвиенко, передают «Ведомости». 

Председатель Совфеда раскритиковала столичные вузы за то, что они активно принимают студентов из регионов, особенно на платные места, выпуская специалистов, которые не нужны рынку труда в таком количестве. По ее словам, многие выпускники из глубинки, уехавшие учиться в Москву, не находят работу по профессии, превращая мечту об успехе в «историю неудачников».

Матвиенко поручила главе комитета СФ по науке Лилии Гумеровой изучить проблему. Ранее Совет Федерации обращал внимание Минобрнауки на этот вопрос, но министерство регулирует только бюджетные места. В феврале 2025 года глава ведомства Валерий Фальков предлагал дать ему полномочия контролировать и платный прием, чтобы направить его на государственные нужды.

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Необходимо сократить прием региональных абитуриентов в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, чтобы остановить перепроизводство невостребованных специалистов. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Давайте поставим задачу в течение пяти лет уменьшать наборы в высшие учебные заведения, набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям — и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома», — заявила Матвиенко, передают «Ведомости».  Председатель Совфеда раскритиковала столичные вузы за то, что они активно принимают студентов из регионов, особенно на платные места, выпуская специалистов, которые не нужны рынку труда в таком количестве. По ее словам, многие выпускники из глубинки, уехавшие учиться в Москву, не находят работу по профессии, превращая мечту об успехе в «историю неудачников». Матвиенко поручила главе комитета СФ по науке Лилии Гумеровой изучить проблему. Ранее Совет Федерации обращал внимание Минобрнауки на этот вопрос, но министерство регулирует только бюджетные места. В феврале 2025 года глава ведомства Валерий Фальков предлагал дать ему полномочия контролировать и платный прием, чтобы направить его на государственные нужды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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