Матвиенко призвала ограничить прием абитуриентов из регионов в столичные вузы

Необходимо сократить прием региональных абитуриентов в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, чтобы остановить перепроизводство невостребованных специалистов. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Давайте поставим задачу в течение пяти лет уменьшать наборы в высшие учебные заведения, набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям — и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома», — заявила Матвиенко, передают «Ведомости».
Председатель Совфеда раскритиковала столичные вузы за то, что они активно принимают студентов из регионов, особенно на платные места, выпуская специалистов, которые не нужны рынку труда в таком количестве. По ее словам, многие выпускники из глубинки, уехавшие учиться в Москву, не находят работу по профессии, превращая мечту об успехе в «историю неудачников».
Матвиенко поручила главе комитета СФ по науке Лилии Гумеровой изучить проблему. Ранее Совет Федерации обращал внимание Минобрнауки на этот вопрос, но министерство регулирует только бюджетные места. В феврале 2025 года глава ведомства Валерий Фальков предлагал дать ему полномочия контролировать и платный прием, чтобы направить его на государственные нужды.
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