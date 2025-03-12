ФК «Урал» вышел в полуфинал Кубка России. Видео

ФК «Урал» обыграл «Рубин» в 1/4 финала Пути регионов Кубка России
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Капитаном «Урала» был полузащитник Андрей Егорычев
Капитаном «Урала» был полузащитник Андрей Егорычев Фото:

Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) выиграл у «Рубина» (Казань) во втором этапе 1/4 финала Пути регионов Fonbet Кубка России, выйдя в полуфинал турнира. Матч прошел на «Екатеринбург-Арене» при 6,6 тысячах зрителей. Игра завершилась со счетом 1:0, передает корреспондент URA.RU.

В первом тайме, несмотря на невынужденные потери мяча и гол из офсайда, «шмели» смогли открыть счет в добавленное время. 21-летний полузащитник Егор Мосин навесил в штрафную площадь, где головой в дальний угол ворот пробил хавбек Тимур Аюпов.

Во втором тайме казанцы наседали на хозяев, но не смогли переломить ход встречи. В концовке встречи хозяева создали несколько опасных моментов и даже забили гол, выкатив мяч на пустые ворота, но после проверки он был отменен из-за положения вне игры. Сухой матч провел 19-летний вратарь «Урала» Иван Кузнецов.

В 1/2 финала Пути регионов ФК «Урал» может встретиться с такими командами Премьер-лиги, как московские «Спартак» и «Локомотив», или с «Ахматом» из Грозного. На первом этапе четвертьфинала екатеринбуржцы выбили подмосковные «Химки» по пенальти.

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Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) выиграл у «Рубина» (Казань) во втором этапе 1/4 финала Пути регионов Fonbet Кубка России, выйдя в полуфинал турнира. Матч прошел на «Екатеринбург-Арене» при 6,6 тысячах зрителей. Игра завершилась со счетом 1:0, передает корреспондент URA.RU. В первом тайме, несмотря на невынужденные потери мяча и гол из офсайда, «шмели» смогли открыть счет в добавленное время. 21-летний полузащитник Егор Мосин навесил в штрафную площадь, где головой в дальний угол ворот пробил хавбек Тимур Аюпов. Во втором тайме казанцы наседали на хозяев, но не смогли переломить ход встречи. В концовке встречи хозяева создали несколько опасных моментов и даже забили гол, выкатив мяч на пустые ворота, но после проверки он был отменен из-за положения вне игры. Сухой матч провел 19-летний вратарь «Урала» Иван Кузнецов. В 1/2 финала Пути регионов ФК «Урал» может встретиться с такими командами Премьер-лиги, как московские «Спартак» и «Локомотив», или с «Ахматом» из Грозного. На первом этапе четвертьфинала екатеринбуржцы выбили подмосковные «Химки» по пенальти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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