В Тюмени арестован директор правительственного фонда

В Тюмени под домашний арест отправили директора правительственной организации «Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области» Алексея Мартына. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Там уточнили, что ему вменяют ч. 4 ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере
«Центральный суд Тюмени отправил Мартына А. В. под домашний арест до 16 апреля. Ему вменяется ч. 4 ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере», — пояснили URA.RU в пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Ч. 4 ст. 160 УК РФ также вменяется одному из сотрудников фонда, Езикееву Э. Е. Кроме этого, его также подозревают в пособничестве (ч. 5 ст. 33 УК РФ). Суд назначил фигуранту запрет определенных действий до 16 апреля.
«Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области» является подведомственной организацией Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». Главу которого 10 марта привлекли к неким следственным действиям в качестве свидетеля.
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