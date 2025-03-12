В Тюмени арестован директор правительственного фонда

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Алексей Мартын отправлен под домашний арест
Алексей Мартын отправлен под домашний арест Фото:

В Тюмени под домашний арест отправили директора правительственной организации «Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области» Алексея Мартына. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Там уточнили, что ему вменяют ч. 4 ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере

«Центральный суд Тюмени отправил Мартына А. В. под домашний арест до 16 апреля. Ему вменяется ч. 4 ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере», — пояснили URA.RU в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ч. 4 ст. 160 УК РФ также вменяется одному из сотрудников фонда, Езикееву Э. Е. Кроме этого, его также подозревают в пособничестве (ч. 5 ст. 33 УК РФ). Суд назначил фигуранту запрет определенных действий до 16 апреля.

«Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области» является подведомственной организацией Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». Главу которого 10 марта привлекли к неким следственным действиям в качестве свидетеля

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В Тюмени под домашний арест отправили директора правительственной организации «Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области» Алексея Мартына. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Там уточнили, что ему вменяют ч. 4 ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере «Центральный суд Тюмени отправил Мартына А. В. под домашний арест до 16 апреля. Ему вменяется ч. 4 ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере», — пояснили URA.RU в пресс-службе судебной системы Тюменской области. Ч. 4 ст. 160 УК РФ также вменяется одному из сотрудников фонда, Езикееву Э. Е. Кроме этого, его также подозревают в пособничестве (ч. 5 ст. 33 УК РФ). Суд назначил фигуранту запрет определенных действий до 16 апреля. «Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области» является подведомственной организацией Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». Главу которого 10 марта привлекли к неким следственным действиям в качестве свидетеля. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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