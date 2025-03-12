Захарова намекнула на скорые переговоры России и США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что контакты США и России возможны в ближайшие дни. Таким образом она прокомментировала заявления президента США Дональда Трампа о том, что американские чиновники «отправляются в Россию прямо сейчас».
«Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней», — поделилась представитель МИД РФ, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. Ранее Дональд Трамп сообщал, что отправил делегацию США в Россию. По словам американского лидера, делегация намерена обсудить с РФ 30-дневное перемирие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.