Захарова намекнула на скорые переговоры России и США

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Захарова рассказала, что контакты с США в ближайшие дни «не исключены»
Захарова рассказала, что контакты с США в ближайшие дни «не исключены» Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что контакты США и России возможны в ближайшие дни. Таким образом она прокомментировала заявления президента США Дональда Трампа о том, что американские чиновники «отправляются в Россию прямо сейчас». 

«Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней», — поделилась представитель МИД РФ, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. Ранее Дональд Трамп сообщал, что отправил делегацию США в Россию. По словам американского лидера, делегация намерена обсудить с РФ 30-дневное перемирие.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что контакты США и России возможны в ближайшие дни. Таким образом она прокомментировала заявления президента США Дональда Трампа о том, что американские чиновники «отправляются в Россию прямо сейчас».  «Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней», — поделилась представитель МИД РФ, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. Ранее Дональд Трамп сообщал, что отправил делегацию США в Россию. По словам американского лидера, делегация намерена обсудить с РФ 30-дневное перемирие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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