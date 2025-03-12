Трамп отправил американских чиновников в Россию

Трамп: США надеются, что РФ согласится на 30-дневное перемирие
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Трамп рассказал, что надеется на то, что Россия согласится прекратить огонь
Трамп рассказал, что надеется на то, что Россия согласится прекратить огонь Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские чиновники отправляются в Россию «прямо сейчас». По словам американского лидера, делегация намерена обсудить с РФ 30-дневное перемирие. 

«Чиновники отправляются в Россию прямо сейчас <...> Теперь все зависит от России», — заявил Трамп в ходе пресс-конференции во время встречи с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином. Его слова передает издание The Guardian. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя заявления президента, отметил, что страны находятся в «очень хорошей ситуации». Он выразил надежду, что переговоры с Россией пройдут успешно. 

Кроме того, президент США намекнул на то, что соглашение о 30-дневном перемирии будет достигнуто. «Мы получили некоторые позитивные сообщения о прекращении огня», — заявил Трамп. 

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Президент США Дональд Трамп заявил, что американские чиновники отправляются в Россию «прямо сейчас». По словам американского лидера, делегация намерена обсудить с РФ 30-дневное перемирие.  «Чиновники отправляются в Россию прямо сейчас <...> Теперь все зависит от России», — заявил Трамп в ходе пресс-конференции во время встречи с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином. Его слова передает издание The Guardian. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя заявления президента, отметил, что страны находятся в «очень хорошей ситуации». Он выразил надежду, что переговоры с Россией пройдут успешно.  Кроме того, президент США намекнул на то, что соглашение о 30-дневном перемирии будет достигнуто. «Мы получили некоторые позитивные сообщения о прекращении огня», — заявил Трамп. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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