Трамп отправил американских чиновников в Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские чиновники отправляются в Россию «прямо сейчас». По словам американского лидера, делегация намерена обсудить с РФ 30-дневное перемирие.
«Чиновники отправляются в Россию прямо сейчас <...> Теперь все зависит от России», — заявил Трамп в ходе пресс-конференции во время встречи с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином. Его слова передает издание The Guardian. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя заявления президента, отметил, что страны находятся в «очень хорошей ситуации». Он выразил надежду, что переговоры с Россией пройдут успешно.
Кроме того, президент США намекнул на то, что соглашение о 30-дневном перемирии будет достигнуто. «Мы получили некоторые позитивные сообщения о прекращении огня», — заявил Трамп.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.