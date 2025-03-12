Песков: Путин провел совещание в командном пункте Курской группировки

В среду 12 марта президент России и верховный главнокомандующий страны Владимир Путин провел рабочее совещание в одном из командных пунктов Курской группировки войск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что видеоматериалы события вскоре будут представлены пресс-службой президента.
Минобороны России ранее сообщил, что под Курском было освобождено 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров на территории региона. Подробности о ключевых событиях специальной военной операции в Курской области и карта освобожденных территорий представлены в материале на сайте URA.RU.
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