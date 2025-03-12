12 марта 2025

Песков: Путин провел совещание в командном пункте Курской группировки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков анонсировал видеоматериалы по поводу встречи Путина
Песков анонсировал видеоматериалы по поводу встречи Путина Фото:

В среду 12 марта президент России и верховный главнокомандующий страны Владимир Путин провел рабочее совещание в одном из командных пунктов Курской группировки войск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что видеоматериалы события вскоре будут представлены пресс-службой президента.

Минобороны России ранее сообщил, что под Курском было освобождено 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров на территории региона. Подробности о ключевых событиях специальной военной операции в Курской области и карта освобожденных территорий представлены в материале на сайте URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В среду 12 марта президент России и верховный главнокомандующий страны Владимир Путин провел рабочее совещание в одном из командных пунктов Курской группировки войск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что видеоматериалы события вскоре будут представлены пресс-службой президента. Минобороны России ранее сообщил, что под Курском было освобождено 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров на территории региона. Подробности о ключевых событиях специальной военной операции в Курской области и карта освобожденных территорий представлены в материале на сайте URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...