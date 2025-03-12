12 марта 2025

Герасимов: ВС РФ освободили 86% ранее занятой ВСУ территории Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Герасимов сообщил о крупных потерях ВСУ на Курском направлении
Герасимов сообщил о крупных потерях ВСУ на Курском направлении Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские войска освободили 86% ранее занятой ВСУ территории Курской области, что составило 1100 квадратных километров. Об этом заявил глава Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны Валерий Герасимов.

«Всего в ходе наступательных действий освобождено более 1100 квадратных километров территорий, что составляет более 86% от площади ранее занятой противником», — сообщил Герасимов. Доклад был заслушан президентом России Владимиром Путиным и транслировался в эфире телеканала «Россия 24»

По словам Герасимова, на долю курского плацдарма приходится порядка 19% потерь личного состава ВСУ и 40% потерь техники украинских боевиков. Эти и другие подробности о ситуации под Курском президенту представили в пункте управления курской группировкой.

Ранее Герасимов провел инспекцию боевых действий воинских частей группировки войск «Курск». В рамках визита он оценил исполнение боевых задач по уничтожению ВСУ, которые вторглись на территорию Курской области. 

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Российские войска освободили 86% ранее занятой ВСУ территории Курской области, что составило 1100 квадратных километров. Об этом заявил глава Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны Валерий Герасимов. «Всего в ходе наступательных действий освобождено более 1100 квадратных километров территорий, что составляет более 86% от площади ранее занятой противником», — сообщил Герасимов. Доклад был заслушан президентом России Владимиром Путиным и транслировался в эфире телеканала «Россия 24» По словам Герасимова, на долю курского плацдарма приходится порядка 19% потерь личного состава ВСУ и 40% потерь техники украинских боевиков. Эти и другие подробности о ситуации под Курском президенту представили в пункте управления курской группировкой. Ранее Герасимов провел инспекцию боевых действий воинских частей группировки войск «Курск». В рамках визита он оценил исполнение боевых задач по уничтожению ВСУ, которые вторглись на территорию Курской области. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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