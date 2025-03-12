Герасимов: ВС РФ освободили 86% ранее занятой ВСУ территории Курской области

Российские войска освободили 86% ранее занятой ВСУ территории Курской области, что составило 1100 квадратных километров. Об этом заявил глава Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны Валерий Герасимов.
«Всего в ходе наступательных действий освобождено более 1100 квадратных километров территорий, что составляет более 86% от площади ранее занятой противником», — сообщил Герасимов. Доклад был заслушан президентом России Владимиром Путиным и транслировался в эфире телеканала «Россия 24»
По словам Герасимова, на долю курского плацдарма приходится порядка 19% потерь личного состава ВСУ и 40% потерь техники украинских боевиков. Эти и другие подробности о ситуации под Курском президенту представили в пункте управления курской группировкой.
Ранее Герасимов провел инспекцию боевых действий воинских частей группировки войск «Курск». В рамках визита он оценил исполнение боевых задач по уничтожению ВСУ, которые вторглись на территорию Курской области.
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