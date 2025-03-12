12 марта 2025

Путин предложил создать зону безопасности после успехов ВС РФ под Курском

Путин предложил создать зону безопасности вдоль российской границы
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин провел совещание в командном пункте курской группировки
Владимир Путин провел совещание в командном пункте курской группировки Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вдоль границы России необходимо создать зону безопасности. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе совещания в командном пункте курской группировки после успехов вооруженных сил России в регионе. Видео совещания транслировал телеканал «Россия 24».

«Конечно, нужно подумать о будущем и о создании зоны безопасности вдоль государственной границы», — сказал Путин во время совещания. Предложение было озвучено в контексте доклада об успехах ВС РФ в атакованной ВСУ Курской области.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил Путину, что российские войска освободили 86% территории Курской области, находившиеся контролем ВСУ. В результате боевых действий ВСУ понесли значительные потери. Всего было освобождено более 1,1 тысячи квадратных километров территории.

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Вдоль границы России необходимо создать зону безопасности. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе совещания в командном пункте курской группировки после успехов вооруженных сил России в регионе. Видео совещания транслировал телеканал «Россия 24». «Конечно, нужно подумать о будущем и о создании зоны безопасности вдоль государственной границы», — сказал Путин во время совещания. Предложение было озвучено в контексте доклада об успехах ВС РФ в атакованной ВСУ Курской области. Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил Путину, что российские войска освободили 86% территории Курской области, находившиеся контролем ВСУ. В результате боевых действий ВСУ понесли значительные потери. Всего было освобождено более 1,1 тысячи квадратных километров территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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