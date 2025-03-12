12 марта 2025

Путин надел военную форму на встречу по поводу Курской области. Видео

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Путин провел совещание по поводу успехов ВС РФ под Курском
Путин провел совещание по поводу успехов ВС РФ под Курском Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Президент Росси Владимир Путин провел совещание в командном пункте Курской группировки в военной форме. Видео совещания транслировал телеканал «Россия 24».

Герасимов заявил, что российские войска освободили 86% территории Курской области, ранее контролируемой Вооруженными силами Украины. В результате боевых действий ВСУ понесли значительные потери, составившие более 68 тысяч человек и свыше 7 тысяч единиц техники. Всего было освобождено более 1,1 тысячи квадратных километров данной территории.

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Президент Росси Владимир Путин провел совещание в командном пункте Курской группировки в военной форме. Видео совещания транслировал телеканал «Россия 24». Герасимов заявил, что российские войска освободили 86% территории Курской области, ранее контролируемой Вооруженными силами Украины. В результате боевых действий ВСУ понесли значительные потери, составившие более 68 тысяч человек и свыше 7 тысяч единиц техники. Всего было освобождено более 1,1 тысячи квадратных километров данной территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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