Президент Росси Владимир Путин провел совещание в командном пункте Курской группировки в военной форме. Видео совещания транслировал телеканал «Россия 24».
Герасимов заявил, что российские войска освободили 86% территории Курской области, ранее контролируемой Вооруженными силами Украины. В результате боевых действий ВСУ понесли значительные потери, составившие более 68 тысяч человек и свыше 7 тысяч единиц техники. Всего было освобождено более 1,1 тысячи квадратных километров данной территории.
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