Герасимов отдал приказ выбить ВСУ из-под Курска в кратчайшие сроки

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов объявил о продолжении операции по освобождению Курской области с целью выхода на госграницу России в кратчайшие сроки. Об этом он сообщил в ходе доклада президенту Владимиру Путину.
«ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Задача — завершить освобождение территории региона с выходом на государственную границу в кратчайшие сроки», — сказал Герасимов, выступление которого транслировал канал «Россия 24». Путин, в свою очередь, заявил что рассчитывает на исполнение всех задач на курском направлении.
Герасимов сообщил, что российские войска восстановили контроль над 86% территории Курской области, которая ранее была захвачена Вооруженными силами Украины. Глава Генштаба отметил, что ВС РФ контратаковали благодаря операции с газопроводом.
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