12 марта 2025

Герасимов отдал приказ выбить ВСУ из-под Курска в кратчайшие сроки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Герасимов заявил, что в Курскую область освободят кратчайшие сроки
Герасимов заявил, что в Курскую область освободят кратчайшие сроки Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов объявил о продолжении операции по освобождению Курской области с целью выхода на госграницу России в кратчайшие сроки. Об этом он сообщил в ходе доклада президенту Владимиру Путину.

«ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Задача — завершить освобождение территории региона с выходом на государственную границу в кратчайшие сроки», — сказал Герасимов, выступление которого транслировал канал «Россия 24». Путин, в свою очередь, заявил что рассчитывает на исполнение всех задач на курском направлении.

Герасимов сообщил, что российские войска восстановили контроль над 86% территории Курской области, которая ранее была захвачена Вооруженными силами Украины. Глава Генштаба отметил, что ВС РФ контратаковали благодаря операции с газопроводом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов объявил о продолжении операции по освобождению Курской области с целью выхода на госграницу России в кратчайшие сроки. Об этом он сообщил в ходе доклада президенту Владимиру Путину. «ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Задача — завершить освобождение территории региона с выходом на государственную границу в кратчайшие сроки», — сказал Герасимов, выступление которого транслировал канал «Россия 24». Путин, в свою очередь, заявил что рассчитывает на исполнение всех задач на курском направлении. Герасимов сообщил, что российские войска восстановили контроль над 86% территории Курской области, которая ранее была захвачена Вооруженными силами Украины. Глава Генштаба отметил, что ВС РФ контратаковали благодаря операции с газопроводом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...