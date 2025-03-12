Ремонт моста через Чусовую в Пермском крае завершат к концу 2025 года

В Чусовском городском округе (Пермский край) продолжается ремонт моста через реку Чусовая. Завершить объект планируется до конца 2025 года. Об этом в своих соцсетях рассказало Министерство транспорта Пермского края.
«В Чусовском ГО продолжается ремонт моста через Усьву. Техническая готовность объекта составляет почти 40%, а закончить работы планируется до конца 2025 года», — сообщает telegram-канал ведомства.
Уточняется, что в ходе работ уже разобрано 50% старого асфальтобетонного покрытия моста и тротуаров, а также защитного слоя железобетона. После обновления ширина проезжей части увеличится с 8,1 до 10 метров, что снизит вероятность пробок.
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