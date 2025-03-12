12 марта 2025

Ремонт моста через Чусовую в Пермском крае завершат к концу 2025 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Техническая готовность объекта составляет почти 40%
Техническая готовность объекта составляет почти 40% Фото:

В Чусовском городском округе (Пермский край) продолжается ремонт моста через реку Чусовая. Завершить объект планируется до конца 2025 года. Об этом в своих соцсетях рассказало Министерство транспорта Пермского края.

«В Чусовском ГО продолжается ремонт моста через Усьву. Техническая готовность объекта составляет почти 40%, а закончить работы планируется до конца 2025 года», — сообщает telegram-канал ведомства.

Уточняется, что в ходе работ уже разобрано 50% старого асфальтобетонного покрытия моста и тротуаров, а также защитного слоя железобетона. После обновления ширина проезжей части увеличится с 8,1 до 10 метров, что снизит вероятность пробок.

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В Чусовском городском округе (Пермский край) продолжается ремонт моста через реку Чусовая. Завершить объект планируется до конца 2025 года. Об этом в своих соцсетях рассказало Министерство транспорта Пермского края. «В Чусовском ГО продолжается ремонт моста через Усьву. Техническая готовность объекта составляет почти 40%, а закончить работы планируется до конца 2025 года», — сообщает telegram-канал ведомства. Уточняется, что в ходе работ уже разобрано 50% старого асфальтобетонного покрытия моста и тротуаров, а также защитного слоя железобетона. После обновления ширина проезжей части увеличится с 8,1 до 10 метров, что снизит вероятность пробок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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