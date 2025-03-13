Экономист Зубец: акцент на многодетность может привести к повышению рождаемости за счет мигрантов

Упор на увеличение количества многодетных семей может обернуться имитацией решения демографической проблемы за счет повышенной рождаемости у мигрантов. Таким мнением с URA.RU поделился директор Центра исследований социальной экономики исследований Алексей Зубец.
«Боюсь, что перенос акцента на многодетность вместо подъема общей рождаемости может привести к тому, что демографический перекос в стране только усилится. У нас будут регионы, находящиеся фактически на содержании бюджета, потому что у них принято иметь много детей. И плюсом будет расти число многодетных мигрантских семей, которым будут выдавать российское гражданство», — говорит собеседник URA.RU.
Экономист считает, что избежать демографического перекоса позволит кратное увеличение пособий для многодетных. Тогда эти меры поддержки станут более привлекательны для россиян и прирост числа многодетных будет происходить за счет коренного населения, а не граждан, только получивших гражданство РФ. Подробнее о том, почему поддержка многодетным должна в первую очередь оказываться тем, кто родился и вырос в России, читайте в материале URA.RU.
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