Экономист Зубец: акцент на многодетность может привести к повышению рождаемости за счет мигрантов

Экономист Зубец: поддержка многодетных привлекает в страну семьи мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Льготы многодетным привлекают в страну семьи мигрантов, считает экономист Алексей Зубец
Льготы многодетным привлекают в страну семьи мигрантов, считает экономист Алексей Зубец Фото:

Упор на увеличение количества многодетных семей может обернуться имитацией решения демографической проблемы за счет повышенной рождаемости у мигрантов. Таким мнением с URA.RU поделился директор Центра исследований социальной экономики исследований Алексей Зубец.

«Боюсь, что перенос акцента на многодетность вместо подъема общей рождаемости может привести к тому, что демографический перекос в стране только усилится. У нас будут регионы, находящиеся фактически на содержании бюджета, потому что у них принято иметь много детей. И плюсом будет расти число многодетных мигрантских семей, которым будут выдавать российское гражданство», — говорит собеседник URA.RU.

Экономист считает, что избежать демографического перекоса позволит кратное увеличение пособий для многодетных. Тогда эти меры поддержки станут более привлекательны для россиян и прирост числа многодетных будет происходить за счет коренного населения, а не граждан, только получивших гражданство РФ. Подробнее о том, почему поддержка многодетным должна в первую очередь оказываться тем, кто родился и вырос в России, читайте в материале URA.RU.

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Упор на увеличение количества многодетных семей может обернуться имитацией решения демографической проблемы за счет повышенной рождаемости у мигрантов. Таким мнением с URA.RU поделился директор Центра исследований социальной экономики исследований Алексей Зубец. «Боюсь, что перенос акцента на многодетность вместо подъема общей рождаемости может привести к тому, что демографический перекос в стране только усилится. У нас будут регионы, находящиеся фактически на содержании бюджета, потому что у них принято иметь много детей. И плюсом будет расти число многодетных мигрантских семей, которым будут выдавать российское гражданство», — говорит собеседник URA.RU. Экономист считает, что избежать демографического перекоса позволит кратное увеличение пособий для многодетных. Тогда эти меры поддержки станут более привлекательны для россиян и прирост числа многодетных будет происходить за счет коренного населения, а не граждан, только получивших гражданство РФ. Подробнее о том, почему поддержка многодетным должна в первую очередь оказываться тем, кто родился и вырос в России, читайте в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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