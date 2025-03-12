12 марта 2025

В ХМАО из-за плохой погоды ввели ограничения на трассах

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО временно ограничили скорость на трассе «Югра» из-за плохой погоды
В ХМАО временно ограничили скорость на трассе «Югра» из-за плохой погоды Фото:

В ХМАО временно ограничили скорость движения на участке автомобильной дороги «Югра» из-за сложных погодных условий. На трассе между 28 и 141 км. действует ограничение по скорости до 70 км/ч. Об этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Югры».

«Обильные осадки в виде снега, метель, плохая видимость. Устанавливается временное ограничение скорости 70 км/ч. на автомобильной дороге: Югра км 28-141», — следует из сообщения

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО уже вводились временные ограничения движения из-за неблагоприятных погодных условий. Тогда на 571-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск было ограничено движение грузового и пассажирского транспорта из-за метели и снегопада.

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В ХМАО временно ограничили скорость движения на участке автомобильной дороги «Югра» из-за сложных погодных условий. На трассе между 28 и 141 км. действует ограничение по скорости до 70 км/ч. Об этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Югры». «Обильные осадки в виде снега, метель, плохая видимость. Устанавливается временное ограничение скорости 70 км/ч. на автомобильной дороге: Югра км 28-141», — следует из сообщения Ранее URA.RU писало, что в ХМАО уже вводились временные ограничения движения из-за неблагоприятных погодных условий. Тогда на 571-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск было ограничено движение грузового и пассажирского транспорта из-за метели и снегопада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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