В ХМАО из-за плохой погоды ввели ограничения на трассах

В ХМАО временно ограничили скорость движения на участке автомобильной дороги «Югра» из-за сложных погодных условий. На трассе между 28 и 141 км. действует ограничение по скорости до 70 км/ч. Об этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Югры».
«Обильные осадки в виде снега, метель, плохая видимость. Устанавливается временное ограничение скорости 70 км/ч. на автомобильной дороге: Югра км 28-141», — следует из сообщения
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО уже вводились временные ограничения движения из-за неблагоприятных погодных условий. Тогда на 571-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск было ограничено движение грузового и пассажирского транспорта из-за метели и снегопада.
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