Жительница Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, обратила внимание на большие стыки трамвайных рельсов, которые ремонтировали три года назад. Она отметила, что трамваи начали сильно громыхать на этих перепадах. В транспортном предприятии ответили на претензии горожанки.
«Три года назад у нас ремонтировали рельсы на участке от Гостиного Двора до Труда в обе стороны. Стыки в рельсах с размером в спичечный коробок. Предприятие ничего с этим не делает, ремонты не производит, трамваи громыхают», — сообщила на условиях анонимности местная жительница в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
В муниципальном предприятии «Маггортранс» замечания горожанки приняли. «Мы направили соответствующее письмо в подрядную организацию. Все замечания будут устранены в рамках гарантийных обязательств», — сообщили в пресс-службе МП «Маггортранс».
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу мэрии Магнитогорска. Ответ будет опубликован после его получения.
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