12 марта 2025

В Магнитогорске разошлись новые рельсы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рельсы ремонтировали три года назад
Рельсы ремонтировали три года назад Фото:

Жительница Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, обратила внимание на большие стыки трамвайных рельсов, которые ремонтировали три года назад. Она отметила, что трамваи начали сильно громыхать на этих перепадах. В транспортном предприятии ответили на претензии горожанки.

«Три года назад у нас ремонтировали рельсы на участке от Гостиного Двора до Труда в обе стороны. Стыки в рельсах с размером в спичечный коробок. Предприятие ничего с этим не делает, ремонты не производит, трамваи громыхают», — сообщила на условиях анонимности местная жительница в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

В муниципальном предприятии «Маггортранс» замечания горожанки приняли. «Мы направили соответствующее письмо в подрядную организацию. Все замечания будут устранены в рамках гарантийных обязательств», — сообщили в пресс-службе МП «Маггортранс».

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу мэрии Магнитогорска. Ответ будет опубликован после его получения.

В стыки можно просунуть спичечный коробок
В стыки можно просунуть спичечный коробок
Фото:

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Жительница Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, обратила внимание на большие стыки трамвайных рельсов, которые ремонтировали три года назад. Она отметила, что трамваи начали сильно громыхать на этих перепадах. В транспортном предприятии ответили на претензии горожанки. «Три года назад у нас ремонтировали рельсы на участке от Гостиного Двора до Труда в обе стороны. Стыки в рельсах с размером в спичечный коробок. Предприятие ничего с этим не делает, ремонты не производит, трамваи громыхают», — сообщила на условиях анонимности местная жительница в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». В муниципальном предприятии «Маггортранс» замечания горожанки приняли. «Мы направили соответствующее письмо в подрядную организацию. Все замечания будут устранены в рамках гарантийных обязательств», — сообщили в пресс-службе МП «Маггортранс». Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу мэрии Магнитогорска. Ответ будет опубликован после его получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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