Два большегруза столкнулись в Губкинском (ЯНАО) на перекрестке между поселком Пурпе и Северо-Гукинским месторождением. О столкновении очевидцы сообщили в социальных сетях.
«ДТП: Перекресток Пурпе — Северо-Губкинское месторождение», — сообщили в telegram-канале «Губкинский.Ком — события и новости 24 часа». Бетонные плиты слетели с большегрузов и оказались на трассе.
По данным окружной госавтоинспекции, в результате аварии 53-летний водитель грузового тягача «Mercedes» был госпитализирован в больницу. Столкновение произошло на Т-образном нерегулируемом перекрестке на 480 километре автодороги «Сургут-Салехард».
Корреспондент URA.RU обратился в окружной депздрав. На момент публикации новости ответа не поступило.
Видео: telegram-канал «Губкинский.Ком — события и новости 24 часа»
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