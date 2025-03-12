12 марта 2025

Два большегруза столкнулись на трассе «Сургут — Салехард». Видео

Бетонные плиты разлетелись по дороге в результате ДТП между грузовиками в Пурпе
© Служба новостей «URA.RU»
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Грузовики столкнулись на трассе в Пурпе
Грузовики столкнулись на трассе в Пурпе Фото:

Два большегруза столкнулись в Губкинском (ЯНАО) на перекрестке между поселком Пурпе и Северо-Гукинским месторождением. О столкновении очевидцы сообщили в социальных сетях.

«ДТП: Перекресток Пурпе — Северо-Губкинское месторождение», — сообщили в telegram-канале «Губкинский.Ком — события и новости 24 часа». Бетонные плиты слетели с большегрузов и оказались на трассе.

По данным окружной госавтоинспекции, в результате аварии 53-летний водитель грузового тягача «Mercedes» был госпитализирован в больницу. Столкновение произошло на Т-образном нерегулируемом перекрестке на 480 километре автодороги «Сургут-Салехард».

Корреспондент URA.RU обратился в окружной депздрав. На момент публикации новости ответа не поступило.

Видео: telegram-канал «Губкинский.Ком — события и новости 24 часа»

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Два большегруза столкнулись в Губкинском (ЯНАО) на перекрестке между поселком Пурпе и Северо-Гукинским месторождением. О столкновении очевидцы сообщили в социальных сетях. «ДТП: Перекресток Пурпе — Северо-Губкинское месторождение», — сообщили в telegram-канале «Губкинский.Ком — события и новости 24 часа». Бетонные плиты слетели с большегрузов и оказались на трассе. По данным окружной госавтоинспекции, в результате аварии 53-летний водитель грузового тягача «Mercedes» был госпитализирован в больницу. Столкновение произошло на Т-образном нерегулируемом перекрестке на 480 километре автодороги «Сургут-Салехард». Корреспондент URA.RU обратился в окружной депздрав. На момент публикации новости ответа не поступило. Видео: telegram-канал «Губкинский.Ком — события и новости 24 часа»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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