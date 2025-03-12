Ямальские руководители предпочитают не брать на работу замужних женщин без детей

Руководители ямальских компаний имеют негласные предпочтения к статусу женщин-соискателей — 17% компаний предпочитают не брать на работу замужних женщин без детей. О результатах исследования URA.RU сообщил онлайн-сервис SuperJob.
«17% компаний в ЯНАО имеют негласные предпочтения к социальному статусу женщин-соискателей. В отношении мужчин-соискателей такие предпочтения отмечаются только у 13% компаний», — сообщила пресс-служба SuperJob.
Сервис опросил представителей организаций из ЯНАО: чаще всего работодатели стараются нанимать кандидатов (как мужчин, так и женщин), состоящих в браке и имеющих детей. А самой уязвимой категорией на рынке труда оказались замужние женщины без детей.
«Негласные запреты касательно женщин-соискателей, судя по ответам рекрутеров, есть в 1 из 10 компаний. Чаще всего дискриминируют замужних бездетных женщин из-за риска ухода в декрет. Негласные запреты в отношении мужчин встречаются реже: всего 4%», — выяснил онлайн-сервис.
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