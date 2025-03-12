12 марта 2025

Ямальские руководители предпочитают не брать на работу замужних женщин без детей

В ЯНАО 17% компаний имеют негласные предпочтения к статусу женщин-соискателей
© Служба новостей «URA.RU»
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Замужним женщинам без детей сложнее устроиться на работу
Замужним женщинам без детей сложнее устроиться на работу Фото:

Руководители ямальских компаний имеют негласные предпочтения к статусу женщин-соискателей — 17% компаний предпочитают не брать на работу замужних женщин без детей. О результатах исследования URA.RU сообщил онлайн-сервис SuperJob.

«17% компаний в ЯНАО имеют негласные предпочтения к социальному статусу женщин-соискателей. В отношении мужчин-соискателей такие предпочтения отмечаются только у 13% компаний», — сообщила пресс-служба SuperJob.

Сервис опросил представителей организаций из ЯНАО: чаще всего работодатели стараются нанимать кандидатов (как мужчин, так и женщин), состоящих в браке и имеющих детей. А самой уязвимой категорией на рынке труда оказались замужние женщины без детей.

«Негласные запреты касательно женщин-соискателей, судя по ответам рекрутеров, есть в 1 из 10 компаний. Чаще всего дискриминируют замужних бездетных женщин из-за риска ухода в декрет. Негласные запреты в отношении мужчин встречаются реже: всего 4%», — выяснил онлайн-сервис.

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Руководители ямальских компаний имеют негласные предпочтения к статусу женщин-соискателей — 17% компаний предпочитают не брать на работу замужних женщин без детей. О результатах исследования URA.RU сообщил онлайн-сервис SuperJob. «17% компаний в ЯНАО имеют негласные предпочтения к социальному статусу женщин-соискателей. В отношении мужчин-соискателей такие предпочтения отмечаются только у 13% компаний», — сообщила пресс-служба SuperJob. Сервис опросил представителей организаций из ЯНАО: чаще всего работодатели стараются нанимать кандидатов (как мужчин, так и женщин), состоящих в браке и имеющих детей. А самой уязвимой категорией на рынке труда оказались замужние женщины без детей. «Негласные запреты касательно женщин-соискателей, судя по ответам рекрутеров, есть в 1 из 10 компаний. Чаще всего дискриминируют замужних бездетных женщин из-за риска ухода в декрет. Негласные запреты в отношении мужчин встречаются реже: всего 4%», — выяснил онлайн-сервис.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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