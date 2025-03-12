12 марта 2025

Арестованный свердловский замминистра Кислицын уволен

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший чиновник находится под домашним арестом (архивное фото)
Бывший чиновник находится под домашним арестом (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело свердловского замминистра Кислицына

Замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын, арестованный по подозрению во взяточничестве, уволен. Информацию об этом URA.RU подтвердили в департаменте информполитики региона.

Кислицына освободили от должности спустя почти год после задержания. Сейчас он находится под домашним арестом, успев побывать в челябинском СИЗО-7. Оттуда на заседаниях суда он участвовал по видеоконференцсвязи.

О задержании Кислицына стало известно днем 1 мая. Ему вменяют получение взятки в крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ленинский районный суд отправил его в СИЗО до 26 июня. Позднее выяснилось, что также был задержан его бывший однокурсник, экс-депутат заксобрания Павел Мякишев. По делу он проходит в качестве посредника во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Следствие считает, что Мякишев, как говорил его адвокат, якобы действовал в интересах барнаульской компании Barled (занимается поставками светильников в муниципалитеты). В офисе этой фирмы проходили обыски. Претензии у силовиков возникли и к владельцу товарного знака Barled Евгению Шнитову, который работал с Мякишевым.

URA.RU стало известно, что Шнитов также проходит по данному уголовному делу. Ему вменяют ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Был ли он арестован, пока неизвестно. Официальных комментариев от свердловских силовых структур не было.

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Замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын, арестованный по подозрению во взяточничестве, уволен. Информацию об этом URA.RU подтвердили в департаменте информполитики региона. Кислицына освободили от должности спустя почти год после задержания. Сейчас он находится под домашним арестом, успев побывать в челябинском СИЗО-7. Оттуда на заседаниях суда он участвовал по видеоконференцсвязи. О задержании Кислицына стало известно днем 1 мая. Ему вменяют получение взятки в крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ленинский районный суд отправил его в СИЗО до 26 июня. Позднее выяснилось, что также был задержан его бывший однокурсник, экс-депутат заксобрания Павел Мякишев. По делу он проходит в качестве посредника во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Следствие считает, что Мякишев, как говорил его адвокат, якобы действовал в интересах барнаульской компании Barled (занимается поставками светильников в муниципалитеты). В офисе этой фирмы проходили обыски. Претензии у силовиков возникли и к владельцу товарного знака Barled Евгению Шнитову, который работал с Мякишевым. URA.RU стало известно, что Шнитов также проходит по данному уголовному делу. Ему вменяют ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Был ли он арестован, пока неизвестно. Официальных комментариев от свердловских силовых структур не было.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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