Арестованный свердловский замминистра Кислицын уволен

Замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын, арестованный по подозрению во взяточничестве, уволен. Информацию об этом URA.RU подтвердили в департаменте информполитики региона.
Кислицына освободили от должности спустя почти год после задержания. Сейчас он находится под домашним арестом, успев побывать в челябинском СИЗО-7. Оттуда на заседаниях суда он участвовал по видеоконференцсвязи.
О задержании Кислицына стало известно днем 1 мая. Ему вменяют получение взятки в крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ленинский районный суд отправил его в СИЗО до 26 июня. Позднее выяснилось, что также был задержан его бывший однокурсник, экс-депутат заксобрания Павел Мякишев. По делу он проходит в качестве посредника во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).
Следствие считает, что Мякишев, как говорил его адвокат, якобы действовал в интересах барнаульской компании Barled (занимается поставками светильников в муниципалитеты). В офисе этой фирмы проходили обыски. Претензии у силовиков возникли и к владельцу товарного знака Barled Евгению Шнитову, который работал с Мякишевым.
URA.RU стало известно, что Шнитов также проходит по данному уголовному делу. Ему вменяют ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Был ли он арестован, пока неизвестно. Официальных комментариев от свердловских силовых структур не было.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!