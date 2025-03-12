Пермский миллиардер Репин объяснил, почему продает здание автосалона «Москвич»

Владелец пермского холдинга «Сатурн-Р» и миллиардер Александр Репин объяснил, почему решил выставить на продажу здание автосалона «Москвич». По словам предпринимателя, это связано с оптимизацией в его бизнес-империи.
«Для марки „Москвич“ здание площадью семь тысяч квадратных метров слишком большое. Изначально в нем продавались Renault. Эти продажи были более массовыми, чем у „Москвича“», — пояснил Александр Репин изданию «Коммерсант-Пермь».
Миллиардер добавил, что в компании «Сатурн-Р» намерены сохранить дилерство. «Москвичи» будут продавать в другом автосалоне. Также Александр Репин считает, что трехэтажное здание на Подлесной улице сейчас не подходит для продаж машин. По словам Репина автосалоны сейчас размещаются в зданиях с высотой в два этажа.
Ранее URA.RU рассказывало, что Александр Репин выставил на продажу здание автосалона в микрорайоне Парковый за 450 млн рублей. Объект недвижимости был построен в 2004 году.
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