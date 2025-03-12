Пермский миллиардер Репин продает за 450 млн рублей здание автосалона «Москвич»

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Александр Репин хочет избавиться еще от одного объекта недвижимости
Александр Репин хочет избавиться еще от одного объекта недвижимости Фото:

Владалец пермского холдинга «Сатурн-Р» миллиардер Александр Репин продает один из своих автосалонов. Объект находится в Дзержинском районе Перми. Стоимость трехэтажного здания составляет 450 млн рублей.

«Продается трехэтажное здание. Удачное расположение в микрорайоне Парковый. Назначение: автоцентр с автосалоном, автосервисом, торгово-офисными помещениями», — сообщается в объявлении на сайте «Авито», опубликованном агентством недвижимости «Сатурн-Р». В настоящее время в здании, согласно сервису «2Гис», находится действующий автосалон по продаже автомобилей «Москвич».

Ранее URA.RU сообщало, что холдинг «Сатурн-Р» продает здание музея современного искусства PERMM. Стоимость объекта недвижимости на Бульваре Гагарина составляла 260 млн рублей. Здание бывшего музея еще не продано. В настоящее время Александр Репин пытается реализовать объект за 300 млн рублей.

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Владалец пермского холдинга «Сатурн-Р» миллиардер Александр Репин продает один из своих автосалонов. Объект находится в Дзержинском районе Перми. Стоимость трехэтажного здания составляет 450 млн рублей. «Продается трехэтажное здание. Удачное расположение в микрорайоне Парковый. Назначение: автоцентр с автосалоном, автосервисом, торгово-офисными помещениями», — сообщается в объявлении на сайте «Авито», опубликованном агентством недвижимости «Сатурн-Р». В настоящее время в здании, согласно сервису «2Гис», находится действующий автосалон по продаже автомобилей «Москвич». Ранее URA.RU сообщало, что холдинг «Сатурн-Р» продает здание музея современного искусства PERMM. Стоимость объекта недвижимости на Бульваре Гагарина составляла 260 млн рублей. Здание бывшего музея еще не продано. В настоящее время Александр Репин пытается реализовать объект за 300 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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