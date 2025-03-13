Легенды 1990-х, американская хип-хоп группа ONYX вернется в Россию с гастролями и вновь посетит Екатеринбург. Информация об этом появилась на сайте концертной площадки. Билеты на шоу есть как бюджетные, так и достигают 35 тысяч рублей.
«Группа ONYX — голос поколения, жесткие биты и неповторимая энергия. Поддержат гостей уже ставшие родными: Gipsy King x Erik Morales, Ямыч (Восточный округ), Макси АК (АК-47), DJ Chinmachine плюс секретные гости», — указано в анонсе.
Самые дешевые билеты на танцполе обойдутся в 2500 рублей. Самые дорогие, за 35 тысяч, подразумевают размещение за столиками, за ним могут сидеть сразу семь человек. Концерт намечен на 4 мая.
ONYX впервые выступали в Екатеринбурге в июле 2024 года. Вместе с ними на сцену вышел Витя АК-47.
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