Легенды мирового хип-хопа летят в Екатеринбург, билеты стоят 35 тысяч. Скрин

Билеты на концерт группы ONYX в Екатеринбурге продают за 35 тысяч рублей
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Концерт ONYX пройдет 4 мая
Концерт ONYX пройдет 4 мая Фото:

Легенды 1990-х, американская хип-хоп группа ONYX вернется в Россию с гастролями и вновь посетит Екатеринбург. Информация об этом появилась на сайте концертной площадки. Билеты на шоу есть как бюджетные, так и достигают 35 тысяч рублей.

«Группа ONYX голос поколения, жесткие биты и неповторимая энергия. Поддержат гостей уже ставшие родными: Gipsy King x Erik Morales, Ямыч (Восточный округ), Макси АК (АК-47), DJ Chinmachine плюс секретные гости», — указано в анонсе.

Самые дешевые билеты на танцполе обойдутся в 2500 рублей. Самые дорогие, за 35 тысяч, подразумевают размещение за столиками, за ним могут сидеть сразу семь человек. Концерт намечен на 4 мая. 

ONYX впервые выступали в Екатеринбурге в июле 2024 года. Вместе с ними на сцену вышел Витя АК-47.

Дороже всего посещение концерта обойдется тем, кто планирует занять места за столиками
Дороже всего посещение концерта обойдется тем, кто планирует занять места за столиками
Фото:

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Легенды 1990-х, американская хип-хоп группа ONYX вернется в Россию с гастролями и вновь посетит Екатеринбург. Информация об этом появилась на сайте концертной площадки. Билеты на шоу есть как бюджетные, так и достигают 35 тысяч рублей. « Группа ONYX — голос поколения, жесткие биты и неповторимая энергия. Поддержат гостей уже ставшие родными: Gipsy King x Erik Morales, Ямыч (Восточный округ), Макси АК (АК-47), DJ Chinmachine плюс секретные гости» , — указано в анонсе. Самые дешевые билеты на танцполе обойдутся в 2500 рублей. Самые дорогие, за 35 тысяч, подразумевают размещение за столиками, за ним могут сидеть сразу семь человек. Концерт намечен на 4 мая.  ONYX впервые выступали в Екатеринбурге в июле 2024 года. Вместе с ними на сцену вышел Витя АК-47.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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