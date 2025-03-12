12 марта 2025

Пермячка родила за границей и осталась без материнского капитала

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок появился на свет в Турции в 2023 году
Ребенок появился на свет в Турции в 2023 году Фото:

Жительница Пермского края родила ребенка в Турции. За получением маткапитала она обратилась в региональный фонд пенсионного и социального страхования, но ей отказали. Затем она пошла с иском в суд, но и это не помогло получить сертификат.

«Суд установил, что истец не является единственным родителем ребенка. Отец несовершеннолетнего — гражданин Республики Турция. Ребенок появился на свет на территории той страны, а значит, не является гражданином России при рождении. Это значит, что у истца отсутствует право на получение сертификата», — сообщает пресс-служба Пермского районного суда.

Уточняется, что ребенка пермячка родила в 2023 году. Сама она имеет два гражданства — российское и турецкое.

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Жительница Пермского края родила ребенка в Турции. За получением маткапитала она обратилась в региональный фонд пенсионного и социального страхования, но ей отказали. Затем она пошла с иском в суд, но и это не помогло получить сертификат. «Суд установил, что истец не является единственным родителем ребенка. Отец несовершеннолетнего — гражданин Республики Турция. Ребенок появился на свет на территории той страны, а значит, не является гражданином России при рождении. Это значит, что у истца отсутствует право на получение сертификата», — сообщает пресс-служба Пермского районного суда. Уточняется, что ребенка пермячка родила в 2023 году. Сама она имеет два гражданства — российское и турецкое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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