В Свердловской области свекла, помидоры и картофель стали самыми подорожавшими овощами в период с 3 по 10 марта. Цены выросли на 6,50%, 3,79% и 3,3% соответственно. Актуальную информацию опубликовал Свердловскстат.
Стоимость свеклы, по данным на 10 марта, составила 49,27 рубля в среднем за килограмм (+6,50%). Картофель стал стоить в среднем 62,09 рубля за килограмм (+3,79%). Также заметно подорожала капуста — до 57,34 рубля за килограмм (+3,24%).
Цена килограмма помидоров практически преодолела планку в 300 рублей. Томаты в среднем продавали за 299,95 рубля, морковь — за 49,61 рубля в среднем (+2,77%). За неделю подешевели лук (-0,41%) и огурцы (-4,94%). Их средняя стоимость составила 52,37 и 277,58 рубля за килограмм соответственно.
Что касается фруктов, бананы выросли в цене на 2,85% — до 185,99 рубля. А яблоки незначительно подорожали — до 163,40 рубля в среднем за килограмм (+0,70%).
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