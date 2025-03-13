В Свердловской области космически подорожали свекла и картошка. Инфографика

В Свердловской области свекла подорожала на 6,50% за неделю
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Практически весь базовый набор овощей подорожал за неделю
Практически весь базовый набор овощей подорожал за неделю Фото:

В Свердловской области свекла, помидоры и картофель стали самыми подорожавшими овощами в период с 3 по 10 марта. Цены выросли на 6,50%, 3,79% и 3,3% соответственно. Актуальную информацию опубликовал Свердловскстат. 

Стоимость свеклы, по данным на 10 марта, составила 49,27 рубля в среднем за килограмм (+6,50%). Картофель стал стоить в среднем 62,09 рубля за килограмм (+3,79%). Также заметно подорожала капуста — до 57,34 рубля за килограмм (+3,24%).

Цена килограмма помидоров практически преодолела планку в 300 рублей. Томаты в среднем продавали за 299,95 рубля, морковь — за 49,61 рубля в среднем (+2,77%). За неделю подешевели лук (-0,41%) и огурцы (-4,94%). Их средняя стоимость составила 52,37 и 277,58 рубля за килограмм соответственно.

Что касается фруктов, бананы выросли в цене на 2,85% — до 185,99 рубля. А яблоки незначительно подорожали — до 163,40 рубля в среднем за килограмм (+0,70%).

Стоимость помидоров практически достигла 300 рублей за кг
Стоимость помидоров практически достигла 300 рублей за кг
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В Свердловской области свекла, помидоры и картофель стали самыми подорожавшими овощами в период с 3 по 10 марта. Цены выросли на 6,50%, 3,79% и 3,3% соответственно. Актуальную информацию опубликовал Свердловскстат.  Стоимость свеклы, по данным на 10 марта, составила 49,27 рубля в среднем за килограмм (+6,50%). Картофель стал стоить в среднем 62,09 рубля за килограмм (+3,79%). Также заметно подорожала капуста — до 57,34 рубля за килограмм (+3,24%). Цена килограмма помидоров практически преодолела планку в 300 рублей. Томаты в среднем продавали за 299,95 рубля, морковь — за 49,61 рубля в среднем (+2,77%). За неделю подешевели лук (-0,41%) и огурцы (-4,94%). Их средняя стоимость составила 52,37 и 277,58 рубля за килограмм соответственно. Что касается фруктов, бананы выросли в цене на 2,85% — до 185,99 рубля. А яблоки незначительно подорожали — до 163,40 рубля в среднем за килограмм (+0,70%).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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