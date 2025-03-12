12 марта 2025

В Ленобласти восьмиклассник с ножом ограбил офис и магазин

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток сначала ворвался в офис микрофинансовой компании
Подросток сначала ворвался в офис микрофинансовой компании Фото:

В Кингисеппе Ленобласти 15-летний школьник совершил два разбойных нападения с ножом за один час. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«Восьмиклассник из Кингисеппа за один час ограбил офис микрофинансовой компании и магазин. Подросток угрожал ростовщикам и сотрудникам торговой точки ножом», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Инциденты произошли вечером 12 марта.

Подросток сначала ворвался в офис микрофинансовой компании, расположенный на Крикковском шоссе, дом 6. Угрожая ножом 27-летней сотруднице организации, он похитил из сейфа 33 000 рублей и скрылся с места преступления. Менее чем через час молодой человек совершил второе нападение. Около 18:55 он зашел в продуктовый магазин на Большом бульваре, где, угрожая ножом двум женщинам-продавцам, забрал из кассы 5 000 рублей и вновь скрылся.

Уже в 21:06 того же дня, возле дома 14 по Крикковскому шоссе был задержан подозреваемый — ученик восьмого класса местной школы. В отношении подростка возбуждено два уголовных дела за разбой.

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В Кингисеппе Ленобласти 15-летний школьник совершил два разбойных нападения с ножом за один час. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «Восьмиклассник из Кингисеппа за один час ограбил офис микрофинансовой компании и магазин. Подросток угрожал ростовщикам и сотрудникам торговой точки ножом», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Инциденты произошли вечером 12 марта. Подросток сначала ворвался в офис микрофинансовой компании, расположенный на Крикковском шоссе, дом 6. Угрожая ножом 27-летней сотруднице организации, он похитил из сейфа 33 000 рублей и скрылся с места преступления. Менее чем через час молодой человек совершил второе нападение. Около 18:55 он зашел в продуктовый магазин на Большом бульваре, где, угрожая ножом двум женщинам-продавцам, забрал из кассы 5 000 рублей и вновь скрылся. Уже в 21:06 того же дня, возле дома 14 по Крикковскому шоссе был задержан подозреваемый — ученик восьмого класса местной школы. В отношении подростка возбуждено два уголовных дела за разбой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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