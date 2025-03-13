Лукашенко прибыл в Москву для встречи с Путиным

Лукашенко в Москве обсудит с Путиным двусторонние отношения
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает БелТА. Кремль анонсировал, что главы государств обсудят двусторонние отношения, партнерство двух стран и «актуальные темы международной повестки дня».
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