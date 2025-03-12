Семнадцатилетний подросток из Шадринска связался с наркотиками и попал в колонию

В городе Шадринске (Курганская область) суд вынес обвинительный приговор несовершеннолетнему обвиняемому в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием интернета. 17-летний подросток признан виновным и приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщила областная прокуратура.
Молодой человек был пойман силовиками в январе прошлого года. «Осужденный в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием сети 'Интернет' на территории г. Шадринска разложил 26 'закладок' с наркотическим средством гашиш», — сообщил telegram-канал прокуратуры Курганской области. Наказание подросток будет отбывать в воспитательной колонии. В настоящий момент приговор еще не вступил в законную силу.
Молодой человек был пойман силовиками в январе прошлого года. Все опасные вещества были найдены и изъяты сотрудниками правопорядка сразу после задержания.
Ранее мужчина из курганского села Шатрово был осужден за производство наркотических средств из конопли, устроив нарколабораторию в доме знакомого. Подобные дела подчеркивают серьезность подхода правоохранительных органов региона к борьбе с наркотрафиком.
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