12 марта 2025

Семнадцатилетний подросток из Шадринска связался с наркотиками и попал в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток из Шадринска получил срок за наркотики
Подросток из Шадринска получил срок за наркотики Фото:

В городе Шадринске (Курганская область) суд вынес обвинительный приговор несовершеннолетнему обвиняемому в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием интернета. 17-летний подросток признан виновным и приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщила областная прокуратура.

Молодой человек был пойман силовиками в январе прошлого года. «Осужденный в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием сети 'Интернет' на территории г. Шадринска разложил 26 'закладок' с наркотическим средством гашиш», — сообщил telegram-канал прокуратуры Курганской области. Наказание подросток будет отбывать в воспитательной колонии. В настоящий момент приговор еще не вступил в законную силу.

Молодой человек был пойман силовиками в январе прошлого года. Все опасные вещества были найдены и изъяты сотрудниками правопорядка сразу после задержания. 

Ранее мужчина из курганского села Шатрово был осужден за производство наркотических средств из конопли, устроив нарколабораторию в доме знакомого. Подобные дела подчеркивают серьезность подхода правоохранительных органов региона к борьбе с наркотрафиком.

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В городе Шадринске (Курганская область) суд вынес обвинительный приговор несовершеннолетнему обвиняемому в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием интернета. 17-летний подросток признан виновным и приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщила областная прокуратура. Молодой человек был пойман силовиками в январе прошлого года. «Осужденный в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием сети 'Интернет' на территории г. Шадринска разложил 26 'закладок' с наркотическим средством гашиш», — сообщил telegram-канал прокуратуры Курганской области. Наказание подросток будет отбывать в воспитательной колонии. В настоящий момент приговор еще не вступил в законную силу. Молодой человек был пойман силовиками в январе прошлого года. Все опасные вещества были найдены и изъяты сотрудниками правопорядка сразу после задержания.  Ранее мужчина из курганского села Шатрово был осужден за производство наркотических средств из конопли, устроив нарколабораторию в доме знакомого. Подобные дела подчеркивают серьезность подхода правоохранительных органов региона к борьбе с наркотрафиком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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