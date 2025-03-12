Значительной части пенсионеров в ЯНАО поднимут пенсии

Ямальским пенсионерам с 1 апреля 2025 года проиндексируют социальные выплаты на 14,75%. Увеличение выплат затронет 8,5 % пенсионеров получающих социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению, сообщили URA.RU в окружном отделении Социального фонда России.
«Размеры социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля Социальный фонд проиндексирует на 14,75%. Таких пенсионеров в округе 8,5% от общего числа. По состоянию на 1 марта 2025 года получателями пенсии в ЯНАО является 148 491 человек», — сообщил сотрудник ОСФР по ЯНАО.
Из более 148 тысяч человек основная доля — 91,5%, являются получателями страховых пенсий всех видов: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Основная индексация для них была с начала года.
С 1 января 2025 года пенсионерам уже увеличили стоимость одного коэффициента на 9,5% — это 145,69 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии также увеличили на 9,5% — он составил 13 361,55 рубля с учетом коэффициента за проживание в районах в районах Крайнего Севера.
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