12 марта 2025

Значительной части пенсионеров в ЯНАО поднимут пенсии

Социальная пенсия в ЯНАО вырастет на 15 процентов
© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионерам проиндексируют выплаты с 1 апреля
Пенсионерам проиндексируют выплаты с 1 апреля Фото:

Ямальским пенсионерам с 1 апреля 2025 года проиндексируют социальные выплаты на 14,75%. Увеличение выплат затронет 8,5 % пенсионеров получающих социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению, сообщили URA.RU в окружном отделении Социального фонда России.

«Размеры социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля Социальный фонд проиндексирует на 14,75%. Таких пенсионеров в округе 8,5% от общего числа. По состоянию на 1 марта 2025 года получателями пенсии в ЯНАО является 148 491 человек», — сообщил сотрудник ОСФР по ЯНАО.

Из более 148 тысяч человек основная доля — 91,5%, являются получателями страховых пенсий всех видов: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Основная индексация для них была с начала года.

С 1 января 2025 года пенсионерам уже увеличили стоимость одного коэффициента на 9,5% — это 145,69 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии также увеличили на 9,5% — он составил 13 361,55 рубля с учетом коэффициента за проживание в районах в районах Крайнего Севера.

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Ямальским пенсионерам с 1 апреля 2025 года проиндексируют социальные выплаты на 14,75%. Увеличение выплат затронет 8,5 % пенсионеров получающих социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению, сообщили URA.RU в окружном отделении Социального фонда России. «Размеры социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля Социальный фонд проиндексирует на 14,75%. Таких пенсионеров в округе 8,5% от общего числа. По состоянию на 1 марта 2025 года получателями пенсии в ЯНАО является 148 491 человек», — сообщил сотрудник ОСФР по ЯНАО. Из более 148 тысяч человек основная доля — 91,5%, являются получателями страховых пенсий всех видов: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Основная индексация для них была с начала года. С 1 января 2025 года пенсионерам уже увеличили стоимость одного коэффициента на 9,5% — это 145,69 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии также увеличили на 9,5% — он составил 13 361,55 рубля с учетом коэффициента за проживание в районах в районах Крайнего Севера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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