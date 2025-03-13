Челябинский университет отследил массовую «смерть» фирм-однодневок

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) проследили за массовым закрытием фирм-однодневок. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, они влияют на статистику по закрывшимся компаниям, но вреда экономике от ликвидации таких предприятий нет никакого.
«С 2016 года коэффициент ликвидации предприятий, по данным Росстата, в обрабатывающей промышленности увеличился более чем в два раза. Но с 2020 года, как зафиксировали ученые, „смертность“ предприятий обрабатывающей промышленности в России пошла на спад. Это частично объясняется уменьшением количества новых, ежедневно создаваемых фирм-однодневок», — раскрыли URA.RU в ЮУрГУ.
Исследование выявило, что многие ликвидированные фирмы были экономически неактивными. Экономисты ЮУрГУ провели анализ на разных уровнях: макро-, отраслевом и индивидуальном уровне предприятий, исследуя коэффициенты «рождаемости» и «смертности» бизнеса и структуру ликвидируемых организаций.
«Мы рассчитали модифицированный коэффициент ликвидации в промышленности, учитывающий закрытие исключительно экономически активных предприятий, что наносит реальный ущерб экономике. Его значение оказалось в десятки раз ниже официально публикуемого Росстатом коэффициента ликвидации организаций», — пояснила профессор кафедры экономики и финансов вуза Мария Подшивалова.
Ученые вывели цифры, согласно которым в 85% случаев коэффициент ликвидации фирм зависит от закрытия экономически неактивных обществ. Это компании с нулевыми балансами и однодневки. Подшивалова привела данные: из 262,4 тысячи предприятий, ликвидированных с 2016 по 2023 год, активных закрывалось порядка шести-восьми на тысячу из категории активных. И эксперт сочла такую ситуацию нормальным показателем.
Челябинские ученые спрогнозировали снижение теневой активности малого бизнеса в обрабатывающих отраслях промышленности. Это укрепит конкурентоспособность экономически активных фирм.
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